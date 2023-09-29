В Tele2 новый гендиректор. Предыдущий проработал всего полгода

Главой оператора связи Tele2 назначен Антон Годовиков – бывший первый замгендиректора оператора. Он с 2005 г. строил карьеру в «Ростелекоме» и после нового назначения сохранил в нем должность старшего вице-президента по работе с массовым сегментом. Годовиков сменил на посту СЕО Tele2 Алексея Телкова, который проработал в компании 17 лет (с небольшим перерывом) и ушел из нее по собственному желанию. Телков руководил Tele2 всего полгода.

Ротация на самом верху

Российский оператор связи Tele2, входящий в состав «большой четверки» наряду с «Мегафоном», «Билайном» и МТС, сменил генерального директора. Как сообщили CNews представители «Ростелекома», пост главы компании занял Антон Годовиков, с 16 августа 2021 г. работавший первым заместителем генерального директора Tele2.

В «Ростелекоме» рассказали редакции, что Годовиков будет совмещать три должности – одну в «Ростелекоме», где он с лета 2021 г. является старшим вице-президентом по работе с массовым сегментом, а две другие – в Tele2. В этой компании Годовиков отныне является генеральным директором одновременно главой кластера B2C (business to client).

Назначение Годовикова на новые для него посты в Tele2 нацелены, как сообщил CNews президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, на «формирование единой управленческой структуры кластера B2С». «Это позволит позволит нам объединить экспертизу и лучшие практики для дальнейшего развития на благо клиентов, компании и государства. Мы также продолжаем работать над глубокой интеграцией продуктов мобильной и фиксированной связи с созданием конвергентных предложений и преимуществ для потребителей в соответствии с нашей стратегией. Это добавит нам гибкости, сократит время вывода новых продуктов на рынок и поможет повысить удовлетворенность наших клиентов», – добавил Михаил Осеевский,

Генеральный директор из «Ростелекома»

Исходя из биографии Антона Годовикова, обнаруженной редакцией CNews в открытом доступе, новый глава Tele2 работает в команде этого оператора всего немногим более двух лет. До этого его карьера развивалась преимущественно в «Ростелекоме», хотя телеком-отрасль он открыл для себя в компании «Дельта-телеком».

В этой фирме Годовиков работал еще в период своей учебы в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, диплом которого он получил в 2002 г. в «Дельта-телекоме» Годовиков начинал менеджером по маркетингу и «дорос» до поста главы отдела маркетинга и развития бизнеса. В числе проектов, над которым он успел поработать в компании – запуск оператора «Скайлинк».

Карьеру в «Ростелекоме» Антон Годовиков строит с 2005 г., но прежде он успел в течение двух лет поработать компании ОАО «Северо-Западный телеком», где трудился замдиректора по оперативному управлению и развитию, а также руководителем отдела тарифной политики.

В 2005 г. Годовиков получил схожую должность в «Ростелекоме» – его назначили начальником управления по тарифной политике. В начале 2007 г. его перевели на пост замдиректора Департамента продаж и обслуживания клиентов., а через девять месяцев его сделали первым заместителем директора – коммерческим директором московского филиала «Ростелекома».

В 2009 г. Антон Годовиков был повышен до должности замгендиректора «Ростелекома». Попутно он возглавил московский филиал оператора. Через три года он стал коммерческим директором макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома».

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Следующая запись в трудовой книжке Годовикова появилась в 2015 г., когда он получил должность директора по работе с массовым сегментом в том же макрорегиональном филиале. В ноябре 2019 г. он стал главой макрорегионального филиала «Северо-Запад», но пробыл им недолго – в феврале 2021 г. его перевели на пост вице-президента по работе с массовым сегментом в «Ростелекоме». Через четыре месяца, в конце июля 27 июля 2021 г., Годовиков стал старшим вице-президентом по работе с массовым сегментом, и это на данный момент его последняя и актуальная должность в непосредственно «Ростелекоме».

Спустя всего три недели, 16 августа 2021 г., Антон Годовиков получил дополнительное назначение – сохранив пост в «Ростелекоме», он стал первым заместителем генерального директора Tele2. Через два года Годовиков возглавил Tele2.

17 лет карьеры

До Годовикова пост гендиректора Tele2 занимал Алексей Телков, выпускник кафедры радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им. Н.Э. Баумана. Карьера Телкова в Tele2 началась в мае 2006 г., и сразу с руководящего поста – вплоть до января 2014 г. он работал в компании директором по техническим операциям.

Затем Телков на год покинул Tele2, чтобы до января 2015 г. трудиться в Минцифры (на тот момент оно называлось Минкомсвязи) главой Департамента инфраструктурных проектов. После Алексей вернулся в Tele2, где был назначен заместителем технического директора. На этой позиции он проработал до конца 2018 г., а в начале 2019 г. его перевели на должность заместителя генерального директора Tele2 по технической инфраструктуре и информационным технологиям.

Спустя немногим более двух лет, в 21 марта 2023 г., Алексей Телков стал генеральным директором Tele2. Таким образом, он руководил оператором всего полгода. На вопрос редакции CNews о причинах столь быстрой ротации СЕО представители Tele2 ответили, что Алексей Телков покинул компанию по собственному желанию.