T2 запустил сеть в Ставропольском крае

T2, российский оператор мобильной связи, запустил сеть под собственным брендом в Ставропольском крае. Уже на старте оператор покрыл сетью города и малые населенные пункты региона, вокзалы, аэропорты, санатории и гостиницы, дороги. Связь доступна 97% населения края, клиенты могут пользоваться технологиями VoLTE и VoWiFi. За два года Т2 построила более 1,3 тыс. сайтов и 3,5 тыс. базовых станций, а инвестиции в развитие инфраструктуры составили 7,9 млрд руб. Жители Ставрополья могут протестировать связь до конца года бесплатно – тарифы включают уникальные продуктовые решения. Это в том числе перенос остатков услуг, честная внутрисеть, возможность продавать и покупать услуги на «Маркете», а также «Вечный номер».

Ставропольский край – первый для компании регион в Северо-Кавказском федеральном округе. С выходом на новый рынок общее число регионов Т2 увеличилось до 70. Оператор представил жителям Ставропольского края инфраструктуру, продукты, обслуживание и цифровые решения в розничной сети на основе концепции «Другие правила. Новый уровень». Т2 знакомит новых клиентов со своей миссией: задавать тренды на рынке мобильной связи, поддерживать стиль жизни абонентов и делать цифровые сервисы доступными в каждом уголке страны.

Оператор предложил жителям региона качественное покрытие и надежную связь. Инвестиции в развитие сети Ставрополья составили 7,9 млрд руб., на пиках стройки оператор устанавливал по 100 базовых станций в неделю. За два года компания построила более 1,3 тыс. сайтов – площадок под размещение оборудование, установила 3,5 тыс. базовых станций и продолжает развивать инфраструктуру. В зоне охвата сети Т2 проживает 97% населения – связь уже доступна во всех городах и в большинстве малых населенных пунктов. В регионе компания обладает лицензиями на работу в стандартах 2G/4G на частотах 800/1800/2100/2300/2600 МГц. Такое сочетание технологий и стандартов обеспечивает оптимальный баланс скорости, покрытия и емкости сети.

На всей территории Ставропольского края уже на запуске работают передовые технологии – VoLTE, которая дает новое качество голосового сервиса, и VoWiFi, позволяющая звонить через сеть WiFi. Техническая дирекция развернула indoor-покрытие на двух важных транспортных узлах: в аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод. Сетевая инфраструктура T2 охватывает здания железнодорожных вокзалов, 120 санаториев и гостиниц по всему краю. Цифровыми сервисами оператора могут пользоваться жители небольших сел и поселков, хуторов, аулов, станиц и даже СНТ.

Т2 предложила клиентам бесплатно протестировать связь до конца года. Им доступны все уникальные продуктовые решения компании: несгорающие остатки минут и гигабайтов, безлимитные соцсети и мессенджеры, возможность пользоваться связью при минусе, менять, дарить и продавать интернет-трафик другим абонентам оператора, бесплатные звонки на номера T2 по России, одинаковая стоимость услуг как в домашнем регионе, так и в поездках по стране, честная внутрисеть. Кроме того, компания запустила «Вечный номер». Сервис позволяет клиенту бесплатно закрепить номер за собой даже при долгом неиспользовании, пока он не откажется от него сам. При этом у жителей Ставрополья есть возможность стать первыми владельцами номера.

Выгодные условия доступны клиентам и при подключении корпоративной связи. В2В-клиенты могут пользоваться продуктами Т2 для бизнеса до конца года всего за 1 руб., при этом оператор предлагает на корпоративных тарифах основные «фишки» Т2.

Клиент может подключиться к услугам там, где ему комфортно: в салоне, в точках продаж партнеров, онлайн через сайт Т2, посредством заказа SIM-карты на дом или в пункт самовывоза в салоне. Дополнительно клиенты получают возможность приобрести SIM-карту на всех популярных маркетплейсах и активировать ее самостоятельно.

При этом компания делает ставку на цифровые каналы, что позволяет пользователям максимально быстро, безопасно и удобно подключиться к сети оператора. Именно на них приходится примерно 10% продаж. С 3 марта Т2 собирала от будущих абонентов предзаказы на подключение к сети. С 10:00 20 марта активация доставленных SIM-карт стала доступна в приложении Т2, завершить ее можно дистанционно или в салоне связи.

Т2 открыла продажи в 686 населенных пунктах Ставропольского края. Розничная сеть охватывает 78 монобрендовых салонов и почти 3 тыс. торговых партнерских точек. В регионе компания сотрудничает с самыми сильными игроками розничного бизнеса: «Почтой России», «М.Видео», «Лентой», «Эльдорадо» и другими.

Антон Годовиков, генеральный директор Т2, сказал: «Ставропольский край – стратегический важный регион для нас. Это территория с колоссальным туристическим потенциалом, транспортный хаб, край, где активно реализуется программа устранения цифрового неравенства. За два года подготовки к запуску мы инвестировали в инфраструктуру 7,9 млрд руб, фокусируясь не только на городах и деловых районах, но и станицах, хуторах, дачных поселках и местах отдыха. Наши продуктовые сервисы поддерживают интересы абонентов и созданы с заботой о них. Эти услуги не могут не найти отклик у пользователей с цифровым образом жизни и тех, кто ценит выгоду. Наконец, одно из ключевых конкурентных преимуществ Т2 – высокий уровень сервиса, который отличает работа не по скриптам и персональный подход операторов поддержки. Надеемся, что миссия и ценности Т2, новый уровень во всем, что мы делаем, позволит завоевать сердца жителей Ставрополья и стать для них любимым оператором мобильных услуг».

Иван Ковалев, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, отметил: «Появление нового игрока на телеком-рынке Ставрополья важно для региона в контексте цифровой трансформации. Мы ожидаем, что это качественно повлияет на сферу услуг связи в крае: усилит конкуренцию, расширит цифровые возможности наших граждан и увеличит темпы строительства сетевой инфраструктуры. Эти факторы отвечают нашей главной задаче – сделать так, чтобы качественные мобильные сервисы были доступны каждому жителю края как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах. Уверен, что T2 примет в этом процессе активное участие и внесет значительный вклад в развитие телекоммуникационной сферы региона».

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2, сказал: «Мы проделали в Ставропольском крае действительно грандиозную работу: уже на старте развернули эталонную сеть, доступную 97% жителей региона. Т2 выходит на рынок с полной уверенностью, что ставропольцы получат услуги высокого качества и по достоинству оценят новый уровень связи «по другим правилам». Кроме того, мы подготовили уникальное предложение для всех жителей края – возможность тестировать нашу мобильную связь до конца 2025 г. бесплатно».