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Рунова Наталия


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Т2 научилась измерять эмоциональное выгорание сотрудников 1
01.11.2024 Т2 открывает телеком-мастерскую в МИЭМ ВШЭ 1
16.09.2024 T2 назначает руководителей по организационному развитию и управлению персоналом, по стратегическому планированию 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Рунова Наталия и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2993 2
Ростелеком 10024 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 47 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1084 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3158 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3270 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28397 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21293 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3770 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21233 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49646 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4557 1
Физика - Physics - область естествознания 2715 1
HRM - HR брендинг 100 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30564 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2839 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 957 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3028 1
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ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 18 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1175 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 571 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 67 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
День молодёжи - 27 июня 950 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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