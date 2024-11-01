Т2 открывает телеком-мастерскую в МИЭМ ВШЭ

T2, российский оператор мобильной связи, совместно с Московским институтом электроники и математики имени А. Н. Тихонова (МИЭМ НИУ ВШЭ) реализовали мастерскую для подготовки технических специалистов телеком-отрасли. Оператор сформировал стипендиальную программу и индивидуальный план развития для качественной подготовки студентов к будущей работе в компании. Во время обучения 12 студентов будут трудиться над реальными кейсами, а их решения будут применяться в интересах бизнеса Т2.

Мастерская Т2 – это проектно-образовательная структура с предоставлением базового образовательного контента от экспертов компании и индивидуальные образовательные траектории студентов. В мастерской будут практиковаться 12 студентов МИЭМ. По результатам работы над проектами они могут претендовать на стажировку и дальнейшее трудоустройство в технических и ИТ-функциях оператора.

В течение года студенты будут работать над реализацией различных кейсов, в том числе связанных с анализом данных о состоянии телекоммуникационного оборудования при развертывании, отладке и поддержании работоспособности сетей мобильной связи. Учащиеся также займутся визуализацией метрик для оценки качественных характеристик покрытия сетей. Во время обучения студентам планируется выплачивать стипендию от Т2, а результаты выполненных кейсов будут использованы в работе оператора.

На базе мастерской студенты МИЭМ смогут получить максимальную профильную подготовку для будущей работы в телеком-компании по актуальным задачам. Для управления мастерской и организации учебного процесса в МИЭМ сформирована команда преподавателей с опытом работы в мобильных операторах и ведущих производителях мобильного оборудования. Студентам доступны специальные курсы по всем аспектам мобильной связи, а также основам проектирования мобильных сетей и инфраструктурного оборудования.

Алексей Дмитриев, технический директор Т2, сказал: «Повышение качества обучения IT-специалистов в вузах обозначено регулятором как одна из десяти приоритетных задач телеком-отрасли. Для выполнения критически важных для рынка целей, и в том числе по импортозамещению, нам необходимы высококвалифицированные кадры. Быть уверенным в качестве исполнения этой задачи можно лишь при условии вовлечения в нее. Мы уверены, что кадры можно и нужно взращивать со студенческой скамьи. Эксперты Т2 будут обучать молодое поколение работе в компании-операторе на примере реальных бизнес-задач, а результаты их труда мы планируем применять для совершенствования нашей сети. Итогом прохождения обучения в мастерской станет привлечение студентов к работе в Т2».

Наталия Рунова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Т2, отметила: «В условиях дефицита кадров на рынке телеком-отрасли нам как оператору необходимо совершенствовать программы по работе со студентами и открывать новые перспективы в обучении для учащихся ведущих университетов. Мы ответственно подошли к формированию мастерской и рады, что смогли воплотить идею в реальность. Наши специалисты будут следить за результатами выполненных проектов и оценивать заинтересованность и вовлеченность участников мастерской – лучших из них мы пригласим в стажерскую программу "Новые герои"».

Сергей Портной, д.т.н., профессор МИЭМ, руководитель мастерской, сказал: «Быстрый рост мобильной связи за последние десятилетия, обусловленный технологическим прогрессом в сфере телекоммуникаций и смежных областях технологий (элементная база, прикладные аспекты математики, физики, программирования и других инженерных наук), порождает необходимость в постоянном опережающем притоке кадров в отрасли мобильной связи. В настоящее время существует парадокс – недостаток молодых кадров с высокой теоретической подготовкой и одновременным знанием основ современных телекоммуникаций. Преодолеть это противоречие – именно на это и направлена подготовка специалистов для T2 в вузе с высокой теоретической подготовкой. С другой стороны, проектная система обучения в МИЭМ позволит стипендиатам мастерской, одновременно со специализированным обучением, создавать продукты по заказу T2, необходимые уже сегодня в работе оператора».