Равиль Хайбуллин занял пост директора макрорегиона «Москва» Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении на позицию директора макрорегиона «Москва» Равиля Хайбуллина. В этой должности Равиль будет отвечать за развитие активной клиентской базы при сохранении ее качества и рост ключевых операционных показателей бизнеса. Под его руководством команда сосредоточится на реализации дифференциаторов, которые позволят Tele2 продвигать бизнес на столичном рынке мобильной связи. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Равиль окончил Казанский социально-юридический институт по специальности «юриспруденция», а также получил степень EMBA General management в Стокгольмской школе экономики. Профессиональный опыт Хайбуллина включает работу в компаниях FMCG-сегмента (Mars LLC, SABMiller Russia, «Данон») и телекоммуникаций.

В 2011 г. Равиль присоединился к управленческой команде Tele2 в статусе коммерческого директора макрорегиона «Центр», а в 2014 г. возглавил макрорегион «Волга». За 8 лет под руководством Равиля Tele2 провела запуски коммерческих операций в семи регионах Поволжья, команда провела интеграцию мобильных активов «Ростелекома» в Tele2, значительно расширила техническую инфраструктуру сети оператора в макрорегионе. С августа 2022 г. Равиль занимался проектами в пищевой промышленности: запустил завод по производству мясных полуфабрикатов и успешно реализовал систему управления репутационными рисками.

Равиль Хайбуллин занял пост директора макрорегиона «Москва» Tele2

Антон Годовиков, генеральный директор Tele2: «Макрорегион «Москва» влияет на весь бизнес компании. Масштабный опыт Равиля, глубокая экспертиза в телеком-отрасли и приверженность культуре Tele2 помогут нам усилить позиции в столице. С учетом внешних вызовов и специфики московского рынка ключевые задачи Равиля в качестве директора макрорегиона связаны с ростом и развитием абонентской базы, достижением финансово-экономических показателей региона».