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Хайбуллин Равиль


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Т2 и Театр на Бронной изменили формат театрального досуга 1
28.08.2024 Равиль Хайбуллин занял пост директора макрорегиона «Москва» Tele2 2
02.04.2014 Владимир Поваров назначен макрорегиональным коммерческим директором Tele2 в Черноземье 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Хайбуллин Равиль и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2970 2
Ростелеком 9964 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 155 1
Mars Incorporated 16 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21189 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5374 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28317 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 1
Годовиков Антон 29 1
Поваров Владимир 1 1
Орловский Виктор 391 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 737 1
Россия - ЦФО - Брянская область 365 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 1
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Россия - ЮФО - Волгоградская область 781 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5039 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5900 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7987 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1046 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 26 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 67 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
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