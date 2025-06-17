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Хайбуллин Равиль
УПОМИНАНИЯ
|17.06.2025
|Т2 и Театр на Бронной изменили формат театрального досуга 1
|28.08.2024
|Равиль Хайбуллин занял пост директора макрорегиона «Москва» Tele2 2
|02.04.2014
|Владимир Поваров назначен макрорегиональным коммерческим директором Tele2 в Черноземье 1
Хайбуллин Равиль и организации, системы, технологии, персоны:
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2970 2
|Ростелеком 9964 1
|Годовиков Антон 29 1
|Поваров Владимир 1 1
|Орловский Виктор 391 1
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