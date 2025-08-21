Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

Т2 увеличила скорость интернета в 3 раза на 100 станциях Московского метрополитена

T2, российский оператор мобильной связи, перевел телеком-оборудование на сотне станций столичной подземки в диапазон LTE2300 и ускорил пиковую скорость интернета до 200 Мбит/с. Согласно планам компании, до конца года работы затронут остальные станции Московского метрополитена.

С начала 2025 г. Т2 активно развивала сеть в Московском метрополитене. Первые результаты работ показали увеличение скоростей в три раза на 100 станциях подземки – за счет вывода в эфир емкостного диапазона LTE2300. Драйв-тесты показали увеличение средних скоростей до 100 Мбит/с, а пиковых – до 200 Мбит/с.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

Технические работы затронули большинство веток метрополитена, однако наибольшее количество станций с LTE2300 находятся на «Большой кольцевой», «Замоскворецкой», «Таганско-Краснопресненской», «Калужско-Рижской» и «Серпуховско-Тимирязевской» линиях. В первую очередь проект охватил самые загруженные ветки. Параллельно с этим технические специалисты Т2 ведут работы по переводу оборудования в диапазон LTE2300 в тоннелях между станциями.

Равиль Хайбуллин, директор макрорегиона «Москва» Т2, сказал: «Качественный и быстрый интернет в метро не роскошь, а база современной инфраструктуры мегаполиса. Обеспечение стабильной связи под землей – это шаг к цифровому комфорту для каждого пассажира, возможность для него быть на связи, работать, учиться и получать информацию, не теряя ни минуты. Мы делаем город удобнее и дружелюбнее, и скорость интернета на важнейшем транспортном объекте столицы – ключевой элемент этой трансформации. Т2 будет постоянно работать, чтобы сделать сеть в Москве и столичном метрополитене еще доступнее и безопаснее».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Управление облачной инфраструктурой 2025

Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»

Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд

Россияне спасены. В стране стали массово появляться маленькие интернет-провайдеры. Ждать подключения неделями больше не надо

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: