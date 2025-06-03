Разделы

Бизнес Тендеры Телеком Инфраструктура Мобильная связь Импортонезависимость
|

Власти вернут сотовым операторам деньги, потраченные на частоты для 5G

Минцифры планирует вернуть сотовым оператором средства, которые они потратят в ходе предстоящего аукциона по продаже 5G-частот. Затраты на строительство 5G-сети в Москве оцениваются в 100 млрд руб., примерно четверть от этой суммы может быть возвращена операторам.

Возврат денег, потраченных на 5G

Средства, которые государство выручит от предстоящих аукционов по продаже частот для 5G (пятое поколение сотовой связи), будут направлены на возмещение затрат сотовых операторов на строительство данных сетей. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.

Предполагается, что средства, полученные в ходе аукциона, буду возвращены сотовым операторам в виде льготных кредитов. Кроме того, сотовые операторы получат льготу на оплачу частот.

Аукцион будет проводиться по распределению частот в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. В нем будет два лота со стартовой ценой 20 млрд руб. каждый.

ant750.jpg
Фото: pixabay.com
Государство собирается вернуть сотовым оператором примерно четверть денег, которые они потратят на предстоящем аукционе по продаже 5G-частот

По словам Шадаева, создание сетей в данном диапазоне потребует в полтора-два раза больше затрат, чем в диапазоне 3,4-3,8 ГГц (базовой диапазон для 5G в мире, которые остается недоступным в России).

Стоимость развертывания сети в Москве Шадаева оценивает в 100 млрд руб. Соответственно, 25% от этой суммы планируется вернуть на строительство сетей. Ранее Шадаев прогнозировал, что при планируемых условиях у сотовых операторов не будет интереса к участию в 5G-аукционе.

Позиция «Ростелекома»

Зампредседателя правления «Ростелекома» Антон Годовиков указывает, что с точки зрения сотовых операторов более приоритетным диапазоном для 5G является 3,5-3,8 ГГц. Диапазон 4,8-4,9 ГГц предлагается рассматривается лишь в качестве «комплиментарного» к диапазону 3,4-3,8 ГГц.

Кроме того, для развертывания сетей 5G необходима поддержка государства – субсидии и льготы: это либо бесплатное выделение частот, либо налоговые льготы, либо субсидии на строительство сетей. «Примеров широкого разворачивания сетей 5G без тех или иных субсидий или льгот со стороны государства в мире на сегодняшний день не существует», - говорит Годовиков.

Проблема с частотами для 5G в России

Диапазон 3,4-3,8 ГГц используется для спутниковой связи. В связи с этим Минобороны и ФСО (Федеральная служба охраны) выступили против использования данного диапазона для 5G. В Стратегии развития отрасли связи до 2035 г., принятой в 2023 г., был зафиксирован отказ от использования данного диапазона и запуск сетей 5G в диапазоне 4,4-4,99 ГГц.

Как микросервисы в low-code позволяют создавать системы с высокой нагрузкой и множеством бизнес-направлений
Маркет

Однако с этим диапазоном также есть проблемы. В приграничных с Россией странах - членах блока НАТО, а также на Украине, диапазон 4,8-4,99 ГГц используется для морской подвижной и воздушной связи. В связи с этим, согласно правилам Международного союза электросвязи, базовые станции 5G в России должны быть отделены от расстояние 70-450 км от границы. В свою очередь, это приведет к тому, что сети 5G не удастся развернуть в Санкт-Петербурге.

Кроме того, диапазон 4,2-4,4 ГГц используется в России для воздушной радионавигации и воздушной подвижной службы. Защитный интервал для сетей 5G в таком случае должен составлять 150 МГц. Поскольку в крупных городах, как правило, есть аэропорты, для сетей 5G будут доступны частоты, начиная с 4,55 ГГц.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше

Россияне создали первую отечественную базовую станцию 5G

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

В России растет спрос на виртуальные мощности. Часть его может исходить от хакеров

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Россия вдвое срежет бюджет на разработку отечественных базовых станций

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще