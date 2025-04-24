5G-частоты в России пойдут с молотка по цене от 20 миллиардов

Стартовая цена каждого из двух лотов 5G-частот составит более 20 млрд руб. Министр цифрового развития Максут Шадаев при этом сомневается, что при такой цене сотовым операторам будет интересно участвовать в аукционе.

Цена частот в ходе аукциона для 5G

Стартовая цена на полосы частот в диапазон 4,8 - 4,9 ГГц, пригодных для запуска сетей пятого поколения сотовой связи (5G), составит более 20 млрд руб. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на министра цифрового развития Максут Шадаев.

Сам аукцион планируется провести до конца 2025 г. В нем будет два лота. Как объяснил Шадаев, «мы связаны нормативкой, мы цену лотов определяем по жесткой методике».

В то же время министр добавил, что особого интереса у сотовых операторов к участию в аукционе при таких вводных параметрах нет. Кроме того, диапазон 4,8-4,9 ГГц в принципе менее интересен операторам, чем диапазон 3,4-3,8 ГГц (так называемый «золотой диапазон»), так как из-за меньшей зоны действия требуется установка большего числа базовых станций.

FreePik Стартовая цена каждого из двух лотов 5G -частот на аукционе составит более 20 млрд рублей

«Мы как чиновники должны провести аукцион для того, чтобы, если никто не выйдет, зафиксировать дальше уже возможность снижения цены», - заявил Шадаев. - Аукцион - дело честное, покажет реальную заинтересованность, потому что, может быть, операторы тоже здесь не до конца открывают свои карты».

Проблемы с 5G-частотами в России

Дискуссии о распределении 5G-частот в России идут уже много лет, но дальше создания тестовых зон процесс не сдвинулся. Операторы в наибольшей степени заинтересованы в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, однако против выдачи частот в данном диапазоне выступили силовые структуры - Минобороны и ФСО (Федеральная служба охраны), так как данный диапазон используется для спутниковой связи.

В 2023 г., в рамках утвержденной Правительством Стратегии развития телекоммуникациционной отрасли, был закреплен отказ от использования данного диапазона с целью запуска сетей 5G. Вместо этого операторам предложили диапазон 4,4-4,99 ГГц. часть которого - 4,8-4,99 ГГц - будет выставлена на предстоящий аукцион.

Однако с этим диапазоном также есть проблемы. Как следует из исследования ГКРЧ (Государственной комиссии по радиочастотам), проведенного в 2023 г., соседние с Россией страны-члены блока НАТО, а также Украина используют диапазон 4,8-4,99 ГГц для морской подвижной службы и воздушной подвижной службы.

В этой связи, согласно правилам Международного союза электросвязи, необходимо либо договориться с приграничными странами, либо устанавливать РЭС (радиоэлектронные средства связи) на расстояние 70-450 км от границы.

По политическим причинам Россия вряд ли сможет в настоящее время договориться с указанными странами. Что означает, что услуги 5G в данном диапазоне будут недоступны для приграничных территорий, включая Санкт-Петербург.

Кроме того, в России диапазон 4,2-4,4 ГГц используется для воздушной радионавигации и воздушной подвижной службы. Защитный интервал для сетей 5G от РЭС указанных типов должен составлять 150 МГц. Поскольку в крупных городах, как правило, есть аэропорты, для сетей 5G будут доступны частоты, начиная с 4,55 ГГц.

Кроме того, в диапазоне 4,4-4,99 ГГц работают радиорелейной линии связи, РЭС спецпотребителей, а в Карачаево-Черкессии и в районе озера Байкал еще м радиотелескопы.

В итоге из 32 регионов, в которых проводилось исследование, из 590 МГц в диапазон 4,4 - 4,99 ГГц для сетей 5G, при условии возможности использования полосы ПР (предназначена преимущественно для правительственной связи) будет доступно от 130 до 520 МГц.

Без возможности использования полосы ПР будет доступно от 31 до 365 МГц. Впрочем, недавно Шадаев заявил, что дискуссии об использовании «золотого диапазона» для сетей 5G возобновились.

Позиция операторов

В «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн») подтвердили свое скептическое отношение к данному аукциону. «Учитывая, что даже для самого перспективного рынка Московского региона технико-экономическое обоснование для диапазона 4,8-4,99 ГГц не сходится на горизонте десятилетней лицензии и имеет много недостатков, включая низкое проникновение устройств, проблемы с приграничной координацией, отсутствие возможности выхода отечественных производителей базовых станций с этим диапазоном на международные рынки, то, скорее, речь должна идти о выделении в этом диапазоне операторам равноценных полос минимальной шириной в 40-50 МГц без обременений на каких-то супер-льготных условиях, не подразумевающих столь существенных вложений, - заявили в компании. - Диапазон 4,8-4,99 ГГц можно рассматривать в долгосрочной перспективе как дополнительный к глобально принятым для развития сетей 5G, например, 3,5 ГГц и 700 МГц, которые надо внедрять в первую очередь, как это делает весь мир».