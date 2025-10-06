Тариф №1: «Ростелеком» повышает доступность мобильной связи

«Ростелеком» объявляет о запуске нового тарифа «Первый мобильный». Абонентом мобильной связи «Ростелекома» теперь можно стать без дополнительных условий и подключения пакетных тарифов, включающих домашний интернет. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Новый тариф включает 100 ГБ мобильного интернета, 1000 минут и 1000 SMS на все мобильные номера страны.

Антон Годовиков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «“Ростелеком” наращивает активность и планирует увеличить свою долю на российском рынке мобильной связи. Мы впервые предложили отдельный тариф на мобильную связь с очень выгодными условиями, которые к тому же не изменятся больше двух лет. Запуск нашего нового предложения повышает доступность услуг мобильной связи и интернета на максимальной скорости для всех жителей страны».

Подключиться к мобильной связи можно, оставив заявку на сайте компании, SIM-карту бесплатно доставит курьер. Доступен переход на «Ростелеком» со своим номером телефона — для этого достаточно указать, что это необходимо, при оформлении заявки. Каждому, кто перейдет на «Ростелеком» со своим номером телефона, будет начислено 1000 бонусов, которыми можно оплатить услуги связи.

Цены на тариф зафиксированы — абонентская плата гарантированно не изменится до конца 2027 г. Номер телефона, который абонент получит при подключении, будет закреплен за ним навсегда. Договор не расторгается автоматически, даже если абонент не пользуется связью и не оплачивает ее — номер сохранится за клиентом, пока он сам не откажется от него.