Tele2 в России больше не будет. Кто придет на смену

Tele2 подал заявку на регистрацию сразу двух товарных знаков, готовясь к переименованию. В ближайшие месяцы от перестанет работать в России под нынешним брендом – вероятнее всего, в обозримом будущем он станет называться t2. Причина – права на нынешний бренд вот-вот истекут, продлить их действие невозможно.

Россияне попрощаются с Tele2

Оператор связи Tele2, входящий в «большую четверку» наряду с «Билайном», «Мегафоном» и МТС, в очень скором будущем может прекратить свою работу в России под своим нынешним названием. Лицензия на пользование брендом истекает, а его правообладатель отказался продлевать ее.

По информации новостного агентства РИА «Новости», Tele2 подал на регистрацию два товарных знака, представляющими собой фон в виде черного прямоугольника и надпись t2 (с маленькой буквы). С очень высокой степенью вероятности именно так оператор будет называться после ребрендинга, который должен состояться до конца 2024 г.

© Vicdemi / Фотобанк Фотодженика Россиянам придется привыкать к новому названию оператора

На запрос CNews о связи регистрации новых товарных знаков и ребрендинге представители Tele2 отвечать отказались.

Тайна, покрытая мраком

Почти все подробности о предстоящем переименовании Tele2 к моменту выхода материала держались в секрете. Однако прав на пользование этим брендом у российского оператора скоро не будет.

В России Tele2 работает с 2003 г. – в стране его сеть развивала компания «Tele2 Россия», которая до начала 2013 г. принадлежала шведской компании Tele2 AB. В марте 2013 г. ее выкупил российский банк ВТБ, сумма сделки составила $2,4 млрд. Оператор начал с 12 российских регионов, а к началу апреля 2024 г. его сеть доступна в 69 регионах страны.

Сменив владельца, оператор сохранил право на использование бренда. Лицензия на него действует до 31 декабря 2024 г., но продлевать ее шведская Tele2 AB отказалась, что и является главной причиной грядущего ребрендинга.

В феврале 2014 г. Tele2 и «Ростелеком» решили объединить свои активы на базе оператора Tele2. В ноябре 2019 г. «Ростелеком» стал единственным акционером оператора.

Впервые о скором переименовании российского Tele2 стало известно в начале апреля 2024 г. Тогда же представители оператора подтвердили CNews, что изменения действительно являются следствием отказа Tele2 AB продлевать действие лицензии. «Ребрендинг обусловлен решением оператора не продлевать лицензию на использование бренда», – заявили CNews представители Tele2 в апреле 2024 г.

Отказ Tele2 AB был дан в весной 2024 г., но, похоже, российский Tele2 готовился к нему заранее. К этому моменту у него уже был готов проект ребрендинга, подробности о котором он раскрывать не стал (и до сих пор не раскрывает).

Вопросов больше, чем ответов

Ребрендинг Tele2 отразится не только на айдентике оператора, но и на владельцах его салонов связи, значительная часть которых открыта по франшизе. Пока нет информации, как оператор поступит со своей офлайн-розницей, которую сокращает на протяжении нескольких лет, после переименования.

Также нет данных, кто будет платить за модернизацию салонов связи – смену вывески и внутреннего оформления в связи с ребрендингом. Пока что вероятность, что расходы лягут на плечи франчайзи, отлична от нуля.

Довольно распространенное явление

За последние 25 лет все без исключения операторы «большой четверки» пережили ребрендинг. Например, оператор «Мегафон» в России существует с 1993 г., но под нынешним названием он известен с 2002 г. – до этого он назывался «Северо-Западный GSM». После смены названия оператор несколько раз незначительно модернизировал логотип.

В 2005 г. полностью поменялась внешняя айдентика «Билайна», а в 2006 г. тот же путь проделал МТС. Но эти операторы, в отличие от «Мегафона» и теперь Tele2, свое название не меняли.