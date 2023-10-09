Пользователям «VK музыки» стали доступны музыкальные сниппеты

«VK музыка» запустила новый способ поиска музыки — сниппеты. Это ключевые фрагменты треков длиной 35 секунд, благодаря которым пользователь сможет найти больше музыки и быстрее выбрать и добавить в плейлист понравившийся трек. Запуску нового уникального раздела посвящена федеральная рекламная кампания, в которой приняли участие Instasamka, Zivert и Jony, а также прозвучали фрагменты треков Macan, Ксюши Минаевой и Miyagi & Эндшпиль. Об этом CNews сообщили представители VK.

Обновление появилось на витрине приложения «VK музыка» и в музыкальном разделе социальной сети «Вконтакте». В разделе «Сниппеты» можно послушать всю музыку, представленную в сервисе, в коротком формате, — от новых релизов и эксклюзивов до множества плейлистов и любимых всеми альбомов и треков. Алгоритм рекомендаций подбирает сниппеты на основе музыкальных предпочтений каждого пользователя.

Раздел со сниппетами находится на главной странице сервиса. В нем представлена лента плейлистов, ознакомиться с которой можно, свайпая вниз. Каждый плейлист состоит из сниппетов, которые можно послушать, пролистывая их по горизонтали. Трек, сниппет которого понравился пользователю, можно сразу же добавить в «Мою музыку».

Подборка сниппетов будет обновляться на витрине ежедневно, предлагая пользователю новый контент с учетом ранее прослушанной музыки.

Николай Дуксин, директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента: «С каждым днем музыки становится все больше. Артисты выпускают новые релизы, а пользователям хочется быть в курсе новинок и находить любимую музыку в огромной библиотеке треков. Для того чтобы они могли быстрее знакомиться с музыкой, мы добавили функцию сниппетов. По ключевому фрагменту песни можно сразу понять, нравится она или нет. Если да — добавить ее к себе в плейлист. Это сильно упрощает поиск самой разной музыки и экономит время. Пока кто-то слушает один трек, ты послушаешь пять и даже больше и соберешь свой плейлист гораздо быстрее».

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Также в музыкальном разделе социальной сети «Вконтакте» можно воспользоваться функцией предпрослушивания треков — лонгтапом. При длительном нажатии на трек пользователь сможет включить его превью и сразу услышать самый яркий фрагмент. Функция доступна в музыкальном разделе, кроме «Моей музыки».

В конце сентября 2023 г. «VK музыка» запустила раздел с аудиокнигами. В каталоге доступны мировые бестселлеры, произведения классической и детской литературы, фантастика, современная проза, аудиокниги жанров нон-фикшен и new adult. Новый раздел уже доступен в приложении «VK музыка» и скоро появится в приложении «Вконтакте».