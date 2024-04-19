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В «Яндекс Аренде» теперь можно снять квартиру в трейд-ин

Сервис по долгосрочной аренде жилья «Яндекс Аренда» добавил возможность снять квартиру в трейд-ин. Специалисты сервиса сдадут квартиру, из которой съезжает арендатор, и предложат ему скидку на съем новой. Новый формат аренды доступен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Аренды».

Аренда в трейд-ин поможет жильцам быстрее и дешевле поменять съемную квартиру, а собственникам — безболезненно сменить арендаторов и уменьшить время простоя недвижимости. Как показал опрос «Яндекс Аренды»*, каждого третьего арендатора собственники жилья просили перенести переезд, чтобы было больше времени на поиск жильцов. Столько же респондентов сталкивались с просьбой помочь найти новых съемщиков.

Так, более трети арендаторов (36%) помогали с поиском жильцов для съемной квартиры, из которой планировали съезжать. Более половины из них предлагали арендовать жилье друзьям или родственникам. 39% выкладывали объявления в социальных сетях, а 19% жильцов помогали собственникам с организацией просмотра квартиры.

Чтобы воспользоваться арендой в трейд-ин жильцу нужно оставить контакты собственника квартиры, которую он ранее снимал, в специальной форме. «Яндекс Аренда» свяжется с владельцем жилья и поможет сдать квартиру новым жильцам. Специалисты сервиса возьмут на себя весь процесс сдачи — от экспертной оценки стоимости и создания виртуального тура по квартире до публикации объявлений и сбора заявок. Собственнику останется только выбрать новых арендаторов по подробным анкетам кандидатов. Сейчас больше половина квартир «Яндекс Аренды» сдается менее чем за пять дней.

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Начать поиск новых жильцов можно еще до съезда из квартиры или в любое время после переезда. Как только собственник заново сдаст жилье, арендатор, воспользовавшийся механикой трейд-ина, получит скидку в размере 50% на один платеж за его новую съемную квартиру.

*Команда «Яндекс Аренды» провела опрос среди 1200 жильцов арендного жилья.

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