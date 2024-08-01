«Яндекс Аренда» расширяет географию и начинает работать еще в четырех городах

«Яндекс Аренда» расширяет географию присутствия в регионах и будет работать еще в четырех мегаполисах – в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Теперь в этих городах снять и сдать квартиру можно полностью онлайн: «Яндекс Аренда» берет на себя весь процесс сдачи квартиры — от экспертной оценки и создания виртуального тура квартиры до заключения договора и заселения, а также последующей поддержки собственников и арендаторов.

При работе с сервисом собственнику остается только выбрать арендатора-кандидата на основании его подробной анкеты. Для жильца это возможность быстро снять проверенную квартиру, готовую к проживанию, с достоверными фотографиями и без комиссии риэлтору. Также сервис поддержит в период проживания, в том числе с онлайн-оплатой аренды и жилищно-коммунальных услуг.

«Рынок долгосрочной аренды Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Краснодара отличается высокой активностью: в каждом из них собственники сдают сотни квартир, а тысячи арендаторов прямо сейчас находятся в поиске подходящего съемного жилья. Так, за год спрос на съемное жилье в Екатеринбурге вырос на 29,4%, в Новосибирске – на 44,6%, в Ростове-на-Дону – на 30%, в Краснодаре и вовсе интересоваться арендным жильем стали в 3,5 раза чаще. Подобный интерес связан с привлекательностью городов для инвестиций в недвижимость и в целом для жизни. В Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Краснодаре представлен большой образовательный кластер. Вузы этих городов-миллионников пользуются спросом среди абитуриентов и имеют высокие рейтинги. Кроме этого, миллионники отличает масштабный рынок труда, предлагающий возможности трудоустройства представителям разного профиля и квалификации, что обеспечивает приток кадров из других городов региона. Теперь «Яндекс Аренда» облегчит жителям миллионников, а также тем, кто приезжает в город на длительный период, найм и сдачу недвижимости с помощью уже проверенных инструментов, а также ускорит его за счет перевода процесса в онлайн», – сказал Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда».

Во сколько обойдется аренда жилья в новых городах

По данным сервиса «Яндекс Аренда», в июле 2024 г. в Екатеринбурге медианная стоимость съемных студий составляет 24,8 тыс. руб., однокомнатных квартир – 28 тыс. руб., двухкомнатных – 36,5 тыс. руб., трехкомнатных – 64,7 тыс. руб.

Арендовать студию в Новосибирске можно в среднем за 26,3 тыс. руб., «однушку» – за 30,1 тыс. руб., «двушку» – за 36,1 тыс. руб., «трешку» – за 46,3 тыс. руб.

Медианная цена долгосрочной аренды в Ростове-на-Дону находится на отметке 28,5 тыс. руб., однокомнатных лотов – 29,1 тыс. руб., двухкомнатных квартир – 34,8 тыс. руб., трехкомнатных – 41,5 тыс. руб..

Средняя стоимость аренды студий в Краснодаре – 22,9 тыс. руб., «однушек» – 25 тыс. руб., «двушек» – 32,6 тыс. руб., трехкомнатных квартир – 46,6 тыс. руб.

Какие услуги доступны пользователям сервиса

Собственники благодаря «Яндекс Аренде» могут найти проверенных сервисом арендаторов, а будущие жильцы – съемное жилье, быть уверенными, что квартира в реальности ничем не будет отличаться от фото, а также не платить за комиссию риэлтору.

Оптимизировать и ускорить процесс сдачи и съема недвижимости позволяют цифровые инструменты сервиса и собственная разработка компании по созданию достоверных 3D-туров. Сегодня до 95% квартир, размещенных на сервисе в Москве и Санкт-Петербурге, сдаются онлайн. Так, по опыту работы сервиса в столичных регионах, процесс сдачи квартиры в «Яндекс Аренде» в среднем занимает четыре дня, но есть случаи, когда жильцы находятся быстрее. Рекорд сервиса составляет четыре часа.

Опции для жильцов

Благодаря «Яндекс Аренде» будущие жильцы могут подобрать квартиру в соответствии со своим бюджетом. Среди преимуществ использования сервиса – аренда без агентской комиссии. После заключения договора арендатор платит именно ту сумму, что указана в объявлении, что помогает сэкономить и оперативней заехать в квартиру.

Для отклика на понравившуюся квартиру необходимо только заполнить онлайн-анкету, где будущий жилец рассказывает о себе информацию, которая по его мнению может заинтересовать собственника и повысить свои шансы на заселение. Например, это может быть рассказ о работе или хобби, а также наличии домашних животных, фото с питомцем и рассказом о его характере, чтобы собственник не переживал за порядок в квартире. Вся информация, указанная в анкете конфиденциальна и предоставляется только владельцам выбранных арендатором квартир.

Инструменты для собственников

Собственникам сервис помогает с публикацией объявления, полностью забирая на себя весь процесс его подготовки. Выездной менеджер проводит профессиональную фотосъемку, специалисты составляют текстовое описание и создают 3D-тур квартиры и публикуют объявление.

Следующий этап – выбор проверенного жильца из числа откликнувшихся кандидатов. После публикации специалисты сервиса сами принимают звонки и обращения кандидатов, а собственник получает электронные анкеты потенциальных арендаторов, заинтересовавшихся объявлением. Анкеты включают в себя все необходимые данные о претендентах.

Из списка потенциальных кандидатов, собственник может выбрать подходящего и заключить с ним договор – тоже онлайн прямо на площадке сервиса: для этого необходимо только ввести код из сообщения. После подписания документа обоими участниками арендатор получает ключи через курьерскую доставку и заселяется в съемную квартиру.

Еще один инструмент сервиса – «Финансовая защита». Услуга гарантирует своевременные выплаты собственнику без задержек, даже если жилец внесет арендную плату позже срока, а также компенсацию в случае простоя квартиры, если арендатор внезапно съехал. Также «Финансовая защита» предусматривает компенсацию, если после съезда жильца ему необходима оплата починки мебели, ремонта и клининга. 90% обращений обрабатывается в течение недели, а сама «Финансовая защита» бесплатна для собственника.

«Яндекс Аренда» выступает площадкой и для рантье. Например, сервис позволяет профессиональным арендаторам подключить функцию начисления платы за квартиру на расчетный счет в конкретном банке. Эта опция особенно упрощает получение дохода и выплату налогов самозанятым и индивидуальным предпринимателям.