«Яндекс Аренда» добавила возможность снять квартиру одним кликом

«Яндекс Аренда», сервис по долгосрочной аренде жилья, первым на рынке добавил возможность снять квартиру одним кликом — теперь это практически так же просто, как забронировать номер в отеле. Арендаторы могут выбрать и снять квартиру полностью онлайн, без общения с менеджером или собственником. Функция доступна для квартир, которые можно арендовать без очного просмотра, в «Яндекс Аренде» так сдаются уже более 95% квартир.

Раньше чтобы снять жилье потенциальному арендатору было необходимо позвонить или написать в чат, чтобы ответить на ряд вопросов по поводу понравившейся квартиры (например, готов ли он к просмотру вживую, с кем планирует проживать и так далее). Если кандидат соглашался со всеми условиями аренды, он получал ссылку на заполнение паспортных данных и анкеты жильца. В среднем общение с менеджером занимало две минуты.

Теперь арендатор может моментально отправить заявку на заинтересовавшую квартиру, нажав на кнопку «Снять». Пользователь сразу видит все условия аренды в одном месте: с какой даты возможно заселение, можно ли арендовать квартиру с детьми или с животными и другие важные параметры. Если потенциального арендатора устраивают все условия, он может сразу заполнить паспортные данные и анкету жильца. Если пользователь ранее уже заполнял анкету, повторно это делать не нужно — сразу после нажатия кнопки «Снять» анкета потенциального жильца отправится собственнику квартиры.

Обновление не только поможет жильцам проще и удобнее арендовать квартиру, но и сделает быстрее процесс сдачи для собственников. Благодаря новой возможности на квартиры стало откликаться больше кандидатов — во время тестирования новой функции число заявок выросло на 35%.

Как сказал руководитель сервиса «Яндекс Аренды» Роман Жуков, период со второй половины апреля до конца мая этого года можно назвать наиболее удачным для аренды квартиры на долгий срок. С марта 2024 г. на рынок аренды вернулись бюджетные предложения квартир и замедлился рост арендных ставок. В некоторых сегментах даже наблюдается незначительное снижение по сравнению с осенне-зимним сезоном. Ближе к майским праздникам и до июля 2024 г. можно ожидать традиционное снижение спроса, благодаря чему рост стоимости аренды жилья еще замедлится. Собственники будут готовы пойти на снижение ставок, чтобы быстрее сдать квартиру до начала сезона отпусков.