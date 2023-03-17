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Жильцы «Яндекс аренды» теперь могут получать баллы «Плюса» на оплату такси, билетов и фильмов

Арендаторы сервиса с марта могут возвращать 3% от арендной платы баллами «Плюса». Для получения кешбэка пользователю нужно совершить оплату дебетовой «Картой плюса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Прикрепить виртуальную карту и внести платеж можно в приложении «Яндекс аренды» — встречаться с собственником не надо. Оформить «Карту плюса» можно бесплатно в приложениях «Яндекса», а также в приложении «Карты плюса».

Баллы пользователи смогут потратить на услуги и сервисы «Яндекса». Например, оплатить поездку на такси. За оплату квартиры стоимостью 40 тыс. рублей арендатор сможет получить 1200 баллов «Плюса», — это несколько поездок на такси или фильмов.

Сейчас на «Яндекс аренде» сдается порядка 1000 квартир без залога и комиссии риелтора. Все их можно снять удаленно: посмотреть с помощью 3D-тура, заключить онлайн-договор, получить ключи от курьера.

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