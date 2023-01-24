Сдавать и снимать жилье удаленно теперь можно через приложение «Яндекс аренда»

«Яндекс аренда» запустила первое в России приложение, которое поможет снять застрахованную квартиру без залога на долгий срок, а также сдать жилье — все полностью онлайн. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Арендатору мобильное приложение поможет найти подходящее предложение с учетом цены, расположения и других параметров. Квартиры доступны для удаленного осмотра — есть профессиональные фото и виртуальные 3D-туры. В приложении можно заключить договор, подписать документы и совершать платежи. В течение всего срока аренды уведомления подскажут арендатору, когда придет время вносить оплату и передавать показания счетчиков.

Собственник квартиры через приложение может подать заявку и управлять всеми ключевыми процессами аренды. Подготовкой фото и 3D-тура, поиском жильцов займется сервис, статистика просмотров объявления будет доступна в личном кабинете. Там же можно изучить анкеты потенциальных жильцов, чтобы выбрать подходящую кандидатуру, оформить все необходимые документы, включая страховку, а потом следить за получением ежемесячных оплат.

«С момента запуска “Яндекс aренды” в 2021 г. мы шаг за шагом превращаем сложный, непрозрачный и нервный процесс найма жилья в удобную цифровую услугу. Сейчас сервис работает с 9000 квартир, количество сделок, заключенных дистанционно, в 2022 г. выросло в 1,5 раза. Запуск приложения сделает процесс аренды еще доступнее», — сказал Илья Тихомиров, руководитель сервиса «Яндекс аренда».

Сейчас снять и сдать квартиру с приложением «Яндекс аренда» можно в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Приложение уже доступно на iOS и Android.

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Сервис «Яндекс аренда» работает с июня 2021 г. Каждый месяц через сервис сдается более 1500 квартир. Все квартиры сдаются без комиссии риелтору и депозита, а также проходят проверку сервиса.