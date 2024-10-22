«Яндекс Аренда» запустила новый инструмент по поиску жильцов – «Коннект»

«Коннект» — новый инструмент «Яндекс Аренды». С его помощью собственникам больше не нужно ждать отклики на объявление о сдаче недвижимости. Теперь выбрать подходящего кандидата из базы сервиса, предложить ему рассмотреть объявление и заселиться в квартиру можно самостоятельно. Коннект помогает собственникам ускорить и оптимизировать поиск жильцов, а арендаторам – сэкономить время при выборе квартиры. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Аренды».

Для того, чтобы посмотреть потенциальных кандидатов-арендаторов, собственнику нужно зарегистрироваться в сервисе «Яндекс Аренда», указать адрес сдаваемой квартиры, количество комнат и прописать желаемую арендную плату. После этого в личном кабинете появится подборка онлайн-анкет жильцов, которые ищут схожее по параметрам жилье. Этот инструмент позволит заранее оценить возможный спрос на съем квартиры и в значительной степени ускорит процесс сдачи.

Чтобы перейти к взаимодействию с кандидатом, собственнику нужно полностью заполнить объявление и прикрепить фотографии недвижимости.

Будущим жильцам «Коннект» также помогает быстрее находить квартиры. Чтобы воспользоваться инструментом, будущему арендатору необходимо зарегистрироваться в сервисе «Яндекс Аренда» заполнить небольшую онлайн-анкету с рассказом о себе, фото, пожеланиями к квартире, отметив количество комнат, локацию и запланированный бюджет.

Такой подход к поиску квартиры особенно актуален сегодня, когда спрос на съемную недвижимость высок. Чтобы не упустить выгодный и подходящий вариант, арендатору приходится часто мониторить предложения. Коннект даст возможность уделять поиску арендной недвижимости гораздо меньше времени, предложив онлайн-анкету кандидата нескольким арендодателям и тем самым повысив шансы на заселение в кратчайшие сроки.

Когда собственник выберет анкету, арендатору придет сообщение со ссылкой на публикацию квартиры. Далее будущий жилец и арендодатель подписывают договор на сайте или в приложении «Яндекс Аренды». После арендатор получает ключи через курьерскую доставку и заселяется.

«При поиске съемной недвижимости арендаторам приходится просматривать десятки вариантов квартир, чтобы найти подходящую. «Коннект» позволит сократить срок поиска и сделать его более удобным. Арендатор узнает о приглашении сразу после того, как объявление собственника будет опубликовано, и сможет стать первым претендентом на квартиру, что кратно увеличивает шансы на быстрое заселение», – сказал Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда».

Воспользоваться «Коннектом» можно бесплатно. Сегодня инструмент доступен арендодателям из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.