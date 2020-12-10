«Первый бит» внедрил «1С:ERP» в ТПК «Сава»

Специалисты «Первого бита» внедрили информационную систему для управления деятельностью предприятия «1С:ERP Управление предприятием 2», благодаря чему было автоматизировано 105 рабочих мест в ТПК «Сава». Теперь ежедневно обрабатывается до 2 тыс. документов в отделах продаж (реализация, счета-фактуры, заказы клиентов), закупок (заказы поставщиков, поступление товаров), производственных (заказы на производство, этапы производства), на складе (складские ордера, движения материалов), кадровые документы.

Томская производственная компания «Сава» более 20 лет занимается производством продуктов томатной группы, джемов, повидла, конфитюров, варенья, сиропов, натуральных соков и нектаров, функциональных продуктов питания. Продукция компании представлена более чем в 40 регионах России, на ближнем и дальнем зарубежье. Предприятие также занимается разработкой инновационной продукции в сфере питания и реализует проекты по созданию садов в экологически чистых районах.

Компания «Сава» использовала программное решение «1С:Управление производственным предприятием», обслуживаемое более девяти лет специалистами «Первого бита». Решение соответствовало актуальным требованиям и бизнес-процессам. Но в 2013 г. фирма «1С» выпустила новую систему, предназначенную для комплексной автоматизации производственных компаний «1C:ERP». Возникали вопросы о преимуществах и новых возможностях для компании с продвинутым программным продуктом с новыми интерфейсом и функциональностью. Решающими факторами в принятии решения компанией «Сава» о переходе стало предупреждение от фирмы «1С» о завершении поддержки УПП с 2022 г. и требование крупных торговых сетей к поставщикам — обеспечить прослеживаемость партии сырья в партии готовой продукции.

Таким образом, было принято решение внедрить новый продукт для автоматизации процессов производства, закупок, склада, продаж и экономического подразделения. Многолетнее сопровождение бизнес-задач предприятия специалистами «Первого бита» определило выбор партнера для автоматизации деятельности.

Перед специалистами стояла цель: повысить открытость и доступность данных для управленческих решений по направлениям: бухгалтерский, налоговый и управленческий учет; кадровый учет и расчет заработной платы; складской учет; закупки; продажи; производство; обмен электронными документами;

Были определены следующие задачи проекта: автоматизировать планирование производства: план продаж, план производства, план закупок; обеспечить более точный расчет себестоимости готовой продукции; автоматизировать и сократить временные затраты на выполнение задач в ручном режиме на складе, производстве и в отделе контроля качества; автоматизировать серийный учет продукции и сырья, контроль сроков годности продукции и сырья.

Для повышения контроля качества продукции специалисты ввели серийный учет сырья при поступлении, производстве и серийный учет готовой продукции. Стало возможным взять любую упаковку с продукцией «Сава» и посмотреть из какого сырья она произведена. Получение отчетов в производственных подразделениях также требовало автоматизации. Ранее ежедневные отчеты технологов производства передавались в бухгалтерию, которая вручную с бумажных носителей с некоторой периодичностью вносила отчеты производства за смену. Остатки сырья и готовой продукции на складах и в учетной системе имели расхождения. Учет партий израсходованного сырья велся в журналах. Специалисты «Первого бита» предоставили возможность технологам формировать заказы на производство с предварительным планированием требуемого сырья. Производственные подразделения были подключены к отражению фактически израсходованного сырья, что помогло видеть оперативные данные по расходованию сырья и выпуску продукции. Время на ввод информации в систему требуется значительно меньше. Теперь расчет себестоимости продукции проводится оперативно, объективно и полностью прозрачно. Компания «Сава» получила возможность отслеживать сроки годности и качество сырья, что помогает оптимизировать производство.

Для складского учета учет остатков сырья и готовой продукции в разрезе партий не велся в учетной системе. Подготовка сертификатов готовой продукции при отгрузке проводилась вручную. Складские операции фиксировались документами реализаций, что не всегда соответствовало действительности. Учет остатков серий сырья и готовой продукции с учетом серий теперь ведут только в учетной системе. Сотрудники клиента создают сертификаты на партии готовой продукции при отгрузке автоматически. Все складские операции фиксируются складскими ордерами.

Серийный учет готовой продукции и отгрузка по срокам годности серий позволили контролировать сроки годности продуктового сырья и готовой продукции. Компания «Сава» так же получила возможность оптимизировать издержки на этом этапе производства.

В экономическом подразделении компании «Сава» подготовка калькуляций продукции и отчетов о результатах финансово-хозяйственной деятельности велась вручную в MS Excel. Требовалось сделать данный процесс быстрым, открытым, и, главное, более точным при формировании плановых показателей. Все требования были достигнуты благодаря переводу в учетную систему «1С:ERP». Таким образом команда «Первого бита» автоматизировала работу производственного отдела, склада, отделов продаж и управления качеством и экономическое подразделение.

В результате внедрения информационной системы для управления деятельностью предприятия «1С:ERP Управление предприятием 2»: создана и внедрена учетная политика сырья и готовой продукции в бизнес-процессы компании, которая позволяет видеть все этапы производства и перемещения сырья; появилась возможность отслеживать сроки годности сырья на производстве; автоматизирован процесс заказа сырья по актуальным остаткам на складе, что особенно важно при планировании партии изготавливаемой продукции; автоматизировали ручную работу экономического подразделения. Экономисты стали тратить значительно меньше времени на калькуляцию продукции и составление план-фактного анализа затрат.

Руководитель проекта компании «Сава» Алексей Широков отметил: «Важная особенность производства продуктов питания — это ограниченные сроки хранения (реализации) готовой продукции из натурального сырья, также ограниченные сроки годности самого сырья, плюс высокие требования к его качеству. Соответственно особенно важен контроль сроков годности и качества сырья, используемого в производстве продуктов питания. Внедренная специалистами «Первого бита» система ERP решила эту задачу с помощью серийного учета сырья, что обеспечило контроль использования сырья в готовой продукции. Другой важный момент, который решает ERP — это планирование производства от плана продаж (от заказа на производство готовой продукции до закупа сырья). Решение позволяет оптимизировать закупки и минимизировать складские запасы сырья, благодаря реализации функции MRP в ERP. Отгрузки с использованием серийного учета позволяют оптимизировать издержки, учитывая ограниченные сроки хранения сырья и готовой продукции».