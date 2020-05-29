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Acronis заключил официальное партнерство в области ИИ с ФК «Рома»

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Acronis объявил о заключении официального партнерства в области искусственного интеллекта с итальянским профессиональным футбольным клубом Associazione Sportiva Roma (ФК «Рома»). В соответствии с соглашением Acronis предоставит решения в сфере ИИ и машинного обучения (МО) для обработки данных о футбольных играх, что позволит оптимизировать игровой процесс и деловые операции клуба. Также Acronis обеспечит решения в области киберзащиты для критически важных задач.

Главный операционный директор A.S. Roma Франческо Кальво поделился своими мыслями по поводу важности этого партнерства: «Спортивный футбол постоянно развивается, а мы вступили в эру, где мы больше, чем когда-либо, полагаемся на данные при принятии выигрышных решений. Однако чем важнее данные, тем большему риску они подвержены. Именно поэтому мы заключаем партнерство с Acronis: это не только поможет нам анализировать и повышать качество собираемых нами данных, но и защищать их. Мы очень рады оставаться в отличной киберформе вместе с Acronis».

Важным элементом заключенного партнерства являются технологии ИИ/МО. Они применяются не только при анализе данных, но и станут центральным элементом множества решений, которые AS Roma будет использовать для защиты своих систем. Одно из таких решений — это Acronis Cyber Protect, объединяющее защиту данных и кибербезопасность на базе технологий ИИ. Всем, что необходимо организации для защиты от киберугроз и потери данных, включая резервное копирование и восстановление, защиту от вредоносного ПО и управление безопасностью, можно управлять с единой консоли.

Старший вице-президент Acronis Ян-Яап Ягер объясняет, почему клуб AS Roma выбрал именно Acronis: «Использование разрозненных решений для защиты от вредоносного ПО, для резервного копирования и т. д. оставляет в системе пробелы, которыми могут воспользоваться киберпреступники. Решение Acronis Cyber Protect гарантирует, что такие организации, как AS Roma, могут быть спокойны, зная, что их данные в безопасности, и в то же время практически не сталкиваясь с перебоями в своей повседневной деятельности. Кроме того, Acronis работает не только над защитой данных AS Roma, но и над их анализом. Технологии ИИ и МО будут полезны клубу как в бэк-офисе, так и на поле, особенно по мере того, как страна будет восстанавливаться после пандемии Covid-19».

Acronis помогает своим партнерам и клиентам по всему миру обеспечивать сохранность, доступность, конфиденциальность, подлинность и безопасность данных (SAPAS). Acronis также помогает организациям и частным лицам обезопасить удаленное выполнение рабочих задач во время пандемии COVID-19.



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