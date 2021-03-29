Acronis объединяется с лидерами отрасли для подготовки руководства по кибербезопасности для глав компаний

Acronis поделился результатами нового отчета, выпущенного ВЭФ, который предупреждает, что сбой в кибербезопасности является «очевидной и реальной опасностью» и критической и глобальной угрозой, при этом ответы членов советов директоров были зачастую фрагментарными, риски не были полностью поняты, а сотрудничество между отраслями было ограниченным. Компания Acronis поделилась своим опытом и знаниями в области киберзащиты работая в составе рабочей группы, которая помогла создать отчет.

Новые Принципы управления советами директоров из отчета о киберрисках ВЭФ показывают, что им необходимо играть более активную роль в защите своей организации от киберрисков, и предлагают решение для этой задачаи. Отчет, созданный WEF, Национальной ассоциацией корпоративных директоров, Internet Security Alliance и PwC, является результатом многолетнего сотрудничества по поиску единого, глобального и трансграничного подхода к киберрискам.

Во всем мире организации сталкиваются со значительным ростом киберрисков. Исследование Acronis показывает, что 31% компаний в настоящее время подвергаются кибератаке хотя бы раз в день, и ожидается, что эта тенденция будет стремительно расти, поскольку киберпреступники используют искусственный интеллект и автоматизацию для повышения сложности и эффективности своих атак. Acronis также обнаружила доказательства того, что в результате атаки программ-вымогателей в 2020 году произошла утечка данных более чем 1000 компаний по всему миру - тенденция, которая, как ожидается, будет усиливаться по мере того, как киберпреступники все больше будут использовать кражу данных вместо простого шифрования данных в качестве основной тактики атаки.

Новые принципы управления киберрисками Советом директоров определяют, как директора могут улучшить свое понимание киберрисков, чтобы быстро включить планирование киберрисков в общую стратегию своих компаний.

«Без принципиальной основы для понимания и управления киберрисками на уровне совета директоров реагирование на риски было фрагментарным, что приводило к пробелам в безопасности», - сказал Дэниел Добрыговски, руководитель отдела управления и доверия Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума. «Эти принципы обеспечивают столь необходимую основу для директоров в любой отрасли или регионе. Кибербезопасность — это не просто технологическая проблема; это экономический и стратегический вопрос, который советам директоров необходимо решать в нынешних условиях».

Используя опыт Acronis и других лидеров в области цифровых рисков и кибербезопасности, команда экспертов определила шесть ключевых принципов, которые применимы к широкой аудитории советов директоров и управленческих команд. Шесть базовых подходов.

Кибербезопасность — это стратегический инструмент, способствующий развитию бизнеса. Понять экономические движущие силы и влияние киберрисков. Согласовать управление киберрисками с потребностями бизнеса. Убедиться, что организационная структура поддерживает кибербезопасность. Включить опыт в области кибербезопасности в управление советом директоров. Поощрять системную устойчивость и сотрудничества.

«Форум дает возможность лидерам всего мира узнать больше, и в современном цифровом мире ни одна проблема не заслуживает большего внимания, чем управление киберрисками», - сказал SB Сергей Белоусов, генеральный директор и основатель Acronis. «Как лидер в области киберзащиты, Acronis вносит свой вклад в проекты Форума и проводит исследования, а также реализует рекомендации Форума по управлению рисками в наших продуктах».