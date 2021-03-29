Спецпроекты

Acronis объединяется с лидерами отрасли для подготовки руководства по кибербезопасности для глав компаний

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Acronis поделился результатами нового отчета, выпущенного ВЭФ, который предупреждает, что сбой в кибербезопасности является «очевидной и реальной опасностью» и критической и глобальной угрозой, при этом ответы членов советов директоров были зачастую фрагментарными, риски не были полностью поняты, а сотрудничество между отраслями было ограниченным. Компания Acronis поделилась своим опытом и знаниями в области киберзащиты работая в составе рабочей группы, которая помогла создать отчет.

Новые Принципы управления советами директоров из отчета о киберрисках ВЭФ показывают, что им необходимо играть более активную роль в защите своей организации от киберрисков, и предлагают решение для этой задачаи. Отчет, созданный WEF, Национальной ассоциацией корпоративных директоров, Internet Security Alliance и PwC, является результатом многолетнего сотрудничества по поиску единого, глобального и трансграничного подхода к киберрискам.

Во всем мире организации сталкиваются со значительным ростом киберрисков. Исследование Acronis показывает, что 31% компаний в настоящее время подвергаются кибератаке хотя бы раз в день, и ожидается, что эта тенденция будет стремительно расти, поскольку киберпреступники используют искусственный интеллект и автоматизацию для повышения сложности и эффективности своих атак. Acronis также обнаружила доказательства того, что в результате атаки программ-вымогателей в 2020 году произошла утечка данных более чем 1000 компаний по всему миру - тенденция, которая, как ожидается, будет усиливаться по мере того, как киберпреступники все больше будут использовать кражу данных вместо простого шифрования данных в качестве основной тактики атаки.

Новые принципы управления киберрисками Советом директоров определяют, как директора могут улучшить свое понимание киберрисков, чтобы быстро включить планирование киберрисков в общую стратегию своих компаний.

«Без принципиальной основы для понимания и управления киберрисками на уровне совета директоров реагирование на риски было фрагментарным, что приводило к пробелам в безопасности», - сказал Дэниел Добрыговски, руководитель отдела управления и доверия Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума. «Эти принципы обеспечивают столь необходимую основу для директоров в любой отрасли или регионе. Кибербезопасность — это не просто технологическая проблема; это экономический и стратегический вопрос, который советам директоров необходимо решать в нынешних условиях».

Используя опыт Acronis и других лидеров в области цифровых рисков и кибербезопасности, команда экспертов определила шесть ключевых принципов, которые применимы к широкой аудитории советов директоров и управленческих команд. Шесть базовых подходов.

Кибербезопасность — это стратегический инструмент, способствующий развитию бизнеса. Понять экономические движущие силы и влияние киберрисков. Согласовать управление киберрисками с потребностями бизнеса. Убедиться, что организационная структура поддерживает кибербезопасность. Включить опыт в области кибербезопасности в управление советом директоров. Поощрять системную устойчивость и сотрудничества.

«Форум дает возможность лидерам всего мира узнать больше, и в современном цифровом мире ни одна проблема не заслуживает большего внимания, чем управление киберрисками», - сказал SB Сергей Белоусов, генеральный директор и основатель Acronis. «Как лидер в области киберзащиты, Acronis вносит свой вклад в проекты Форума и проводит исследования, а также реализует рекомендации Форума по управлению рисками в наших продуктах».



Другие материалы рубрики

Взломан российский киберкриминальный форум. Данные хакерской элиты утекли в Сеть

Хакеры по всему миру взвинтили цены на DDoS-атаки, ворованные данные и взломы серверов

Хакеры устроили в даркнете распродажу 80 тыс. баз данных

Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя

«Касперский» создал систему для государственных выборов через интернет

Компания McAfee за первый день IPO привлекла $620 млн, пока ее основатель сидит в тюрьме

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие погружные блендеры в 2021 году: выбор ZOOM

7 автоматических кофемашин до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Техноблог

Можно ли восстановить удаленные из облака файлы и как это сделать?

Лучшие электрогенераторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий