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«Акронис защита данных» обеспечивает безопасность инфраструктуры Петровского колледжа

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж», старейшее и крупнейшее среднее специальное учебное заведение Санкт-Петербурга, использует для резервного копирования и восстановления решение «Акронис защита данных».

Колледж располагает обширной информационной инфраструктурой, которая используется для обеспечения образовательного процесса: проведения занятий, работы учебных подразделений и аппарата управления. Она поддерживается виртуальными серверами на платформах VMWare и KVM, а также физическими серверами на Windows и Linux. Для защиты информации, которая хранится на этих серверах, была внедрена система резервного копирования и восстановления данных.

Отличительная особенность инфраструктуры колледжа – использование собственных вычислительных мощностей, пула блейд-серверов, объединенных в единую инфраструктуру по технологии Fibre Channel. Поддержка этой технологии была непременным требованием к бэкап-решению. Еще одним требованием к программному обеспечению было его российское происхождение, нахождение в реестр отечественного ПО Минцифры России. Наиболее полно этим требованиям отвечает решение «Акронис защита данных», в пользу которого и был сделан выбор специалистами Петровского колледжа.

«Мы осуществляли развертывание системы собственными силами, — рассказывает начальник центра информатизации образования Петровского колледжа Денис Фаленков. – «Акронис защита данных» было для нас новым решением, и мы стремились в первую очередь ознакомиться со всеми возможностями, особенностями работы в разных операционных средах. Отдельного внимания потребовала проблема организации резервного копирования в архитектуре, использующей Fibre Channel, – нам было важно сохранить скорость работы локальной сети передачи данных во время резервного копирования».

Сегодня агенты «Акронис Защита данных» установлены на десяти физических и пятидесяти виртуальных серверах в инфраструктуре Петровского колледжа. Отдельный сервер выделен для хранения резервных копий данных, общий объем которых достигает 15 Тбайт. Это данные, обеспечивающие работу нескольких веб-сайтов колледжа, которые работают на разных платформах и разных операционных системах, информация файлового сервера колледжа, данные Microsoft Exchange и 1С.

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