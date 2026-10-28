Учебный центр «КамАЗ» втрое ускорил обработку заявок на Elma365

Международный институт техники, технологий и управления (МИТТУ), корпоративный учебный центр ПАО «КамАЗ», перевел на платформу Elma365 весь процесс обучения клиентов: от подачи заявки до итоговой отчетности. Время обработки заявок сократилось в три раза, а количество ошибок в документообороте снизилось на 85%. Проект выполнен вместе с ИТ-партнером EFIM365. Об этом CNews сообщили представители Elma.

МИТТУ основан в 1975 г., ежегодно в институте обучаются более 11 тыс. специалистов, а программ в каталоге больше 300. Институт работает с обширной сетью дилеров и партнеров «КамАЗ» в России и за рубежом. До проекта заявки, договоры, приказы и графики обучения оформляли вручную или в таблицах и базовых CRM. Единого каталога программ с гибким ценообразованием не было, менеджеры не видели статусы оплат в реальном времени, а клиентского портала для самообслуживания не существовало.

Институт поставил цель собрать единый цифровой контур, в котором данные проходят путь от заявки до отчетности без ручного переноса и дублирования. После сравнения нескольких вариантов МИТТУ выбрал Elma365 Platform и Elma365 CRM в облаке Elma365 SaaS. Решающими стали Low-code для гибкой настройки под образовательную специфику, единая экосистема, масштабируемость, доступ из веб-интерфейса с любых устройств и интеграции, в том числе с 1С и DaData.

Проект стартовал в марте 2025 г. и завершился в августе 2026 г., а внедрение шло параллельно с работой института. Сначала команда описала и стандартизировала процессы, затем создала единый каталог программ и автоматизировала формирование документов: приказов, ведомостей, листов регистрации, протоколов комиссий, договоров, счетов и служебных записок. Система проверяет наличие мест, ведёт резерв и лист ожидания, переводит слушателей между курсами и отслеживает занятость аудиторий. Бухгалтерия и менеджеры видят статусы платежей в реальном времени. Клиенты, дилеры и партнеры «КамАЗ» через персонализированный портал выбирают программы, бронируют места, следят за статусом заявок и получают документы и уведомления.

«Нам нужна была единая система, в которой заявка, расписание, оплата и документы связаны между собой. На Elma365 такой контур удалось собрать на одной платформе и настроить под специфику образовательной деятельности», — сказала Екатерина Атланова, руководитель группы автоматизации МИТТУ.

Сегодня в системе работают 45 сотрудников института, в клиентском портале зарегистрированы 200 внешних пользователей. Пакет документов по заявке формируется автоматически, заполняемость групп контролируется в реальном времени, а руководство получило автоматизированную отчетность и прозрачность финансовых потоков. Освободившееся время сотрудники направили на расширение клиентской базы. Пока шел проект, в систему подключили новые направления, автошколу и заявки в рамках нацпроектов, без перестройки решения.

«Многие организации сегодня ищут для себя решение, которое можно развивать вместе с бизнесом. Опыт МИТТУ хорошо показывает, что на Elma365 это возможно: система растёт вместе с запросами заказчика, а команда сама определяет приоритеты. Для нас, как для партнёра, это пример проекта, где технология и люди хорошо дополнили друг друга», ― сказал Ефим Загребин (EFIM365), независимый архитектор и эксперт по платформе Elma365

«МИТТУ показал, как Low-code платформа справляется с отраслью, где много исключений: переносы, резервы, замены слушателей. Единый процессный контур связал продажи, расписание, финансы и клиентский портал. Для корпоративных учебных центров такой подход применим сразу, потому что дилерская сеть получает один понятный вход вместо звонков и писем», — сказала Наталия Долженкова, исполнительный директор Elma.

В планах МИТТУ интеграция с системой дистанционного обучения и с «1С», а также электронное согласование документов и внедрение электронной подписи.