«Магнит» начал использовать искусственный интеллект для прогнозирования спроса и пополнения запасов

«Магнит» начал внедрение единой системы прогнозирования спроса на товары и планирования запасов (F&R) на базе облачного решения Relex Solutions. Новейшая система, в основу которой положены технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, охватит около 22 тыс. магазинов, 38 распределительных центров и будет адаптирована под активно обновляемую системную и бизнес архитектуру компании. За счет внедрения «Магнит» планирует повысить доступность ассортимента в торговых точках, особенно в категориях «фреш» и «ультрафреш», оптимизировать товарный запас, обеспечить высокий уровень сервиса, а также улучшить качество и скорость взаимодействия с поставщиками. Запуск решения потребует от «Магнита» создания минимальной инфраструктуры и технической поддержки, при этом быстрое развертывание обеспечит скорый возврат инвестиций.

Пилотный проект будет запущен в 2021 г. в распределительном центре в Краснодаре с контуром более 1250 магазинов.

Ранее «Магнит» использовал собственную разработку, которая уже не отвечала актуальным запросам сети, часть инструментов устарела. Из-за этого данные часто не были согласованы между собой, отсутствовала возможность сквозного планирования по всей компании, огромное количество операций производилось вручную.

Единая автоматизированная платформа на базе Relex использует обширную библиотеку данных, включая продажи, анализ спроса, маркетинговые активности, показатели работы магазинов, поведение покупателей во всех каналах продаж. Анализируя эти сведения, система максимально точно прогнозирует объем продаж каждого товара в каждом магазине и планирует поставки так, чтобы полностью удовлетворить спрос на продукцию. Решение позволяет управлять настройками и логикой расчета, что дает возможность гибко адаптировать его под специфику конкретной группы товаров, а также освободить специалистов от выполнения рутинных операций, доверив их машинному обучению, и направить их усилия на решение уникальных ситуаций и нестандартных задач.

Существенную разгрузку получат бизнес-аналитики и ИТ-специалисты, которые обслуживали старую систему. Команда специалистов «Магнита» по прогнозированию прошла обучение и переподготовку для работы с системой, идет подбор новых сотрудников с необходимой квалификацией. Высвободившийся кадровый резерв экспертов компания будет использовать в других проектах.

«Цепочки поставок – одно из ключевых направлений цифровой трансформации «Магнита». Для эффективного развития сети требуются современные инструменты автоматизации процессов. Система прогнозирования спроса и планирования пополнения товарного запаса на базе Relex нужна для того, чтобы максимально точно учитывать и отвечать предпочтениям покупателей и продолжать адаптировать наше ценностное предложение», – сказала директор по цепочкам поставок розничной сети «Магнит» Марья Дей.

«Решение Relex по прогнозированию спроса и пополнения оптимальны для масштабов бизнеса «Магнита». Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения позволят эффективно автоматизировать процессы пополнения запасов и получать огромные преимущества: как финансовые, так и операционные. Это, вероятно, самый амбициозный проект трансформации розничных цепочек поставок, который российский и международный ритейл увидят в ближайшие два года», – сказал директор проекта по совершенствованию прогнозирования и пополнения распределительных центров и магазинов розничной сети «Магнит» Николай Антимонов.

«Мы чрезвычайно рады внедрить Relex в «Магните», это один из крупнейших наших проектов для цепочки поставок в мире. Вместе с партнером по внедрению, компанией Ywis, мы отработали все необходимые процессы на подготовительном этапе и теперь готовы перейти к самой реализации. Уверены, что с Relex «Магнит» получит колоссальные преимущества для бизнеса. Мы с нетерпением ждем быстрого старта проекта и первых результатов», – отметил старший вице-президент Relex в регионе EMEA & APAC Стефано Сканделли.