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ELMA расширяет линейку продуктов для улучшения клиентского опыта (CX)

ELMA — разработчик Low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов ELMA365 выпускает решение «ELMA365 Маркетинг». Новый продукт дополнит линейку CX (Customer experience), ранее состоявшую из CRM и «Клиентского сервиса». Об этом CNews сообщили представители ELMA.

«ELMA365 Маркетинг» предоставит заказчикам необходимые инструменты для управления клиентской базой и кампаниями по привлечению клиентов. Новое решение будет интегрировано с существующими продуктами CRM и Service, создавая единый комплекс для управления клиентским опытом (CX-платформу). При разработке «ELMA365 Маркетинг» учитывались запросы и опыт текущих заказчиков. Эксперты компании подчеркивают, что их решения ориентированы на крупные компании, привыкшие к высоким стандартам кастомизации и комфорта, предоставляемым такими платформами, как Salesforce, SAP CX, Oracle Siebel и MS Dynamics.

В состав нового продукта войдут: статическая и динамическая сегментация клиентской базы: как основными No-code условиями, так и расширенными методами для сложной выборки; редактор карты пути клиента (CJM), расширяемый возможностями Low-code; блочный редактор email-писем; готовое API для интеграции с любым email-шлюзом и возможностью подключения нескольких; модуль интеграции с одним из популярных email-шлюзов.

«CX-платформа — это часть экосистемы ELMA365 и полноценный набор инструментов, позволяющих строить сквозные процессы между различными подразделениями для создания эффекта “работы одними руками”. Клиент должен чувствовать, что о нем непрерывно заботится давно знакомый ему человек. Чтобы взаимодействие было действительно бесшовным, маркетинг, продажи и сервис должны работать как единое целое. Они должны быть связаны в процессах, получать одни и те же системные триггеры, насыщать единый профиль клиента. При этом неважно был ли источник изменений создан внутри ELMA365 или получен по API из внешней системы. «ELMA365 Маркетинг» расширяет возможности комплексности Low-code платформы ELMA365 CX и ориентирован на потребности крупного B2B бизнеса», — сказала Мария Ильина, Product Owner ELMA365 CX.

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