«Лукойл-РНП-Трейдинг» оцифровала сквозные процессы прямых и агентских продаж на Elma365

«Лукойл-РНП-Трейдинг», оптовый трейдер и оператор продаж нефтегазовой и нефтехимической продукции группы «Лукойл», осуществил цифровизацию продаж с использованием российской Low-code-платформы Elma365.

Проект стал одним из этапов программы цифровизации, утвержденной в 2022 г., которая в свою очередь является элементом развития системы управления «Лукойл-РНП-Трейдинг». В его реализации приняли участие 15 специалистов со стороны компании и вендора. Управление проектом осуществлялось по методологии agile, что позволило выполнить все работы в срок и в рамках утвержденного бюджета. Переход к методологии был обусловлен использованием технологии Low-code, лежащей в основе платформы Elma365. Она позволила быстро разработать первую версию автоматизированного процесса и далее наращивать его функциональность, опираясь на обратную связь от пользователей.

Основными целями проекта стали: сокращение забюрократизированности процессов, увеличение количества сделок и повышение уровня контроля.

Для достижения целей было необходимо: сократить длительность согласования через систему ЭДО с 2-3 дней до нескольких часов; решить проблему нехватки времени у менеджеров на работу с новыми клиентами, в связи с составлением отчетов по продажам вручную; сведение к минимуму риска человеческого фактора при выполнении сделок с точки зрения контроля.

В результате совместной работы получилось существенно снизить нагрузку на работников отдела продаж и повысить скорость обработки данных. Теперь для 95% сделок решения принимаются автоматически за счет реализованных в BPMS матриц принятия решений, а для агентских продаж скорость принятия решений возросла в 12 раз. Внутренний бумажный документооборот полностью переведен в электронный вид, все документы автоматически формируются в системе, что позволило снизить трудозатраты менеджеров в 5-6 раз. Руководители коммерческих подразделений также получили удобные инструменты для контроля процессов и систему оперативных отчётов по деятельности своих подразделений. Исключена возможность подмены документов за счет полной прослеживаемости пути документа.

Данный проект для группы «Лукойл» стал первым опытом использования технологии Low-code BPMS для основных бизнес-процессов. Планируется и дальнейшая оптимизация и автоматизация бизнес-процессов с помощью Elma365 и передача опыта другим организациям внутри группы.

«Ключевым элементом успеха является максимальное вовлечение всех участников проекта и будущих пользователей продукта, которые видят потенциальный эффект и готовы внести свой вклад в итоговый результат. Процессный подход, принятый в качестве основы развития системы управления, позволяет максимально наглядно и точно оцифровать основную деятельность и сформировать базу для будущих изменений. Платформа Elma365 стала тем инструментом, который позволил перевести "основные” процессы в цифровое пространство руками владельцев процессов», — сказал Александр Давыдов, начальник управления по работе с персоналом и организационному развитию «Лукойл-РНП-Трейдинг».

«Автоматизация продаж лидера рынка, как «Лукойл-РНП-Трейдинг» значительно выходит за рамки возможностей стандартных CRM и во многом сосредоточена на построении сквозного end-to-end процесса. Команда проекта сфокусировала свое внимание на процессы онбординга клиента и оптимизации сроков внутренних согласований условий продажи. Цифровизация помогает не терять сделки и совершать продажи без необходимости расширения штата сотрудников. Помимо этого, она сокращает время обработки информации, нужной для принятия решений, и даёт полную картину происходящего в подразделении, что способствует развитию коммерческого блока», — сказала Мария Ильина, Product Owner Elma365 CRM.