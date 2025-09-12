Fast Bank ускорил кредитование и внутренние процессы с помощью BPM-системы Elma

Fast Bank завершил проект цифровой трансформации с внедрением BPM-системы Elma. Результат — сокращение времени обработки кредитных заявок на 48+ часов, ускорение внутренних процессов до 50% и создание единого цифрового пространства для всех подразделений.

К моменту старта проекта Fast Bank имел 34 филиала по всей Армении и стратегическую цель — стать цифровым лидером банковского сектора, предлагая клиентам быстрые и персонализированные сервисы. Для этого нужно было устранить несколько ограничений: затяжные согласования замедляли выдачу кредитов, отсутствовала единая система контроля и отчетности, а разрозненные ИТ-решения мешали эффективному взаимодействию между бизнес-подразделениями.

В качестве решения была выбрана BPM-платформа Elma — за Low-code-подход, зрелость технологий, гибкость интеграций через API и успешный опыт работы в финансовом секторе. Проект внедрения разделили на несколько этапов, чтобы быстро вводить в эксплуатацию MVP и дорабатывать его по обратной связи от пользователей.

На первом этапе автоматизировали HR-процессы: приём сотрудников, оформление отпусков и увольнений. Далее — закупки, управление инкассацией, бухгалтерский учет, внутренние заявки и юридическое согласование договоров. Это позволило устранить «зависшие» задачи, снизить количество ошибок и обеспечить полную аналитику по KPI в одном интерфейсе.

Ключевым элементом проекта стало создание кредитного конвейера. Теперь путь от заявки до выдачи займа полностью автоматизирован: клиент подает документы в приложении или офисе; система автоматически подтягивает данные из госбаз; скоринговая модель за часы определяет максимально возможную сумму кредита; при положительном решении система формирует договор и отправляет его на подписание.

Цифровая трансформация позволила Fast Bank добиться значимых результатов: обработка кредитных заявок ускорилась на два дня, а время выполнения повседневных задач сократилось на 30–50%. Автоматизированный юридический документооборот теперь обрабатывает до 100 тыс. документов в неделю — объём, который ранее требовал работы 120 сотрудников. Интеграция ИТ-систем обеспечила создание единой цифровой среды с высокой прозрачностью процессов, а исключение ручных операций снизило количество ошибок и операционные риски.

«Моя цель — сделать Fast Bank полностью цифровой организацией, чтобы клиент мог получать услугу от начала до конца без необходимости подключения другого человека. Мы сформировали внутреннюю команду — администраторов и аналитиков, которые сейчас самостоятельно развивают платформу. Планируем внедрять ИИ в принятие решений, развивать цифровой архив и обеспечить полную прослеживаемость всех операций», — отметил Гор Мнацаканян, руководитель цифровизации Fast Bank.

«Ключевая ценность проекта Fast Bank в том, что банк получил не просто ускорение отдельных операций, а полностью предсказуемую и масштабируемую модель работы. Благодаря процессному подходу бизнес стал прозрачным и управляемым, а это создаёт основу для дальнейшего роста и внедрения новых цифровых сервисов», — отметила Наталия Долженкова, исполнительный директор Elma.