Новое решение КЭДО для автоматизации кадрового делопроизводства и HR-процессов от ELMA

Компания ELMA представила решение КЭДО – систему электронного кадрового документооборота.

ELMA КЭДО – это решение для обмена документами. Конструктор кадровых процессов на базе Low-code платформы ELMA365, который объединяет в себе готовые модули: портал для сотрудника, интерфейс отдела кадров, интеграции и возможность внесения дополнительного функционала. Об этом CNews сообщили представители ELMA.

С ELMA КЭДО появляется возможность подписывать документы без бумаги и личных встреч с сотрудниками. Для легитимного подписания документов выпускается УНЭП, которая генерируется прямо внутри системы.

ELMA КЭДО обеспечивает: бесперебойную работу с сотрудниками на удаленке; быстрое и легитимное подписание необходимых документов онлайн; снижение затрат на расходные материалы, логистику и архив; интеграцию с любой учетной системой.

CNews Analytics: Атлас российского рынка интернета вещей Интернет вещей

Разработчики предусмотрели возможность расширения функционала системы под особенности кадровых процессов компании благодаря современным инструментам Low-code и легкой настройке.