«Газинформсервис» присоединился к Ассоциации российских разработчиков ПО «Отечественный софт»

Компания «Газинформсервис», российский разработчик решений информационной безопасности, стала членом Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Решение о включении компании «Газинформсервис» в состав отраслевого ИТ-объединения было принято на заседании правления ассоциации, которое прошло 2 октября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

«Вступление в АРПП «Отечественный софт» — это важный шаг в развитии нашей компании, который открывает новые перспективы для отраслевой кооперации, — сказал Роман Пустарнаков, заместитель генерального директора — коммерческий директор компании «Газинформсервис». — Участие в работе крупнейшей ИТ-ассоциации позволит нам активнее влиять на формирование стандартов отрасли, укреплять партнерские связи и совместно с коллегами решать стратегические задачи импортозамещения».

«Для АРПП содействие достижению технологического суверенитета страны является стратегическим направлением, — сказал Ренат Лашин, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». — Присоединение компании «Газинформсервис» заметно дополняет нашу отраслевую экспертизу и позволит усилить позицию Ассоциации в вопросах кибербезопасности и перехода на российское ПО».

