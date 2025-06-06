АРПП «Отечественный софт» и Объединение цифровых деятелей Алжира подписали меморандум о сотрудничестве

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и Объединение цифровых деятелей Алжира подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители АРПП.

Подписи в документе поставили исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин и президент Объединения цифровых деятелей Алжира Абделуахаба Гауа.

Стороны договорились о содействии в создании совместных предприятий для разработки ИТ- и ИБ-продуктов на базе российских технологий с последующим выводом на алжирский рынок и экспортом в страны Африки.

Отраслевые объединения намерены способствовать развитию локальных производств, совместно формировать технологическую базу для усиления цифрового суверенитета Алжира, а также обмениваться опытом в вопросах законодательства и стандартизации в ИТ-сфере.

Также предусмотрено проведение отраслевых сессий и очных встреч российских и алжирских ИТ-компаний.

«Устойчивое сотрудничество строится не на разовых поставках продуктов, а на совместном создании ценности — через локализацию, обмен опытом, интеграцию знаний и технологий. Подписанный меморандум открывает возможности для запуска совместных предприятий, где российские ИТ- и ИБ-компетенции могут быть адаптированы и масштабированы. Это пример зрелого, прагматичного партнерства, в основе которого — доверие, долгосрочные цели и понимание цифрового суверенитета как общей ценности», — сказал Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

«Сегодня Россия и Алжир как никогда необходимы друг другу для кооперации в сфере информационных технологий, а главное - информационной безопасности», — сказал президент Объединения цифровых деятелей Алжира Абделуахаба Гауа.