АРПП «Отечественный софт» и Промышленный кластер Татарстана займутся цифровизацией предприятий региона

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и Промышленный кластер Татарстана заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали исполнительный директор ассоциации Ренат Лашин и председатель правления Промышленного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров.

Соглашение направлено на укрепление сотрудничества между промышленными предприятиями региона и российскими компаниями-разработчиками ПО. Планируется реализация проектов, расширяющих использование отечественных ИТ-продуктов в производстве. Предусмотрена экспертная и консалтинговая поддержка по оптимальному и эффективному внедрению российских решений.

«Сегодня промышленность нуждается не только в готовых технологиях, но и в постоянной экспертизе, которая позволяет адаптировать ИТ-решения под реальные производственные задачи и стимулировать их тиражирование. Соглашение с Промышленным кластером Татарстана создает основу для того, чтобы предприятия региона могли быстрее внедрять отечественные разработки, а ИТ-компании — получать обратную связь от пользователей и совершенствовать свои продукты. При таком сотрудничестве цифровая трансформация становится реальным инструментом роста конкурентоспособности российских продуктов», — сказал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

«На сегодня Деловое объединение кластеров России – одно из самых больших отраслевых сообществ страны. Мы объединяем более 1 тыс. компаний России и зарубежья. Подписание соглашения с крупнейшим объединением российских производителей программного обеспечения открывает новые возможности для всех участников нашей экосистемы. Надежное, но в то же время гибкое ПО – основа технологического суверенитета компаний, автоматизации бизнес-процессов и любых инноваций. Это конкурентное преимущество, которым мы рассчитываем эффективно воспользоваться», — сказал председатель правления Делового объединения кластеров России, правления Промышленного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров.