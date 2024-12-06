ПО крошечных российских разработчиков сделают обязательным. Кого заставят его покупать

ПО российских разработчиков с небольшой выручкой может стать обязательным для приобретения. Новое требование распространится пока только на госкомпании. Покупать софт нужно будет у разработчиков с годовой выручкой менее 4 млрд руб. Это новая мера поддержки отечественной ИТ-отрасли.

Принудительная поддержка российского производителя

В России разрабатывается новая мера поддержки отечественных компаний по разработке программного обеспечения. Она будет заключаться в принуждении госкомпаний к покупке российского ПО у разработчиков с годовой выручкой не более 4 млрд руб., пишет «Коммерсант».

Над новой мерой поддержки работает Минцифры. По информации собеседника издания, мера эта вынужденная – сейчас госкомпании с очень большой неохотой приобретают ПО малых и средних компаний.

К моменту выхода материала финальные требования для разработчиков, подпадающих под новую меру поддержку утверждены не были. Рассматриваются, в числе прочих, два критерия – наличие регистрации в реестре российского ПО (курируется Минцифры) и выручка в пределах 1-4 млрд руб. в год.

Во избежание потенциальных проблем

Авторы инициативы пока не уточняют, почему не хотят поддерживать совсем небольшие компании по разработке ПО, в настоящее время не зарабатывающие 1 млрд руб. в год. Участники рынка попытались понять их замысел.

Фото: Julia Kadel / Unsplash Российские разработчики ПО получат новую меру поддержки. Но одобряют ее не все

Так, по мнению гендиректора по продажам интегратора «Аметист» Виталия Фираго, минимальный порог в 1 млрд руб. позволит «оставить только опытных игроков и только зрелые решения». «Во многих сферах мы уже видим конкурентоспособные российские продукты, которые внедряем в том числе для крупных федеральных заказчиков, – сказал он «Коммерсанту». – То, что госкомпании будут ориентированы прежде всего на опытных игроков, скорее всего, пойдет первым на пользу».

Михаил Копин ИТ-директор компании DCLogic сообщил изданию, что разработчики с годовой выручкой в пределах 1-4 млрд руб. зачастую стремительно растут. Он полагает, что «гарантированный спрос со стороны госкомпаний может ускорить их развитие».

Источники на рынке также сообщили изданию, что нужно сопроводить требование по закупке ПО у российских компаний независимым контролем качества самих программ и эффективности их внедрения. «Без этого есть риск повышения расходов без технологического прорыва», – добавили они.

Мнение против

Новая инициатива Минцифры нашла не только сторонников, но и противников. К последним, пишет «Коммерсант», примкнул исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

По его словам, «действующие сегодня рекомендации для госкомпаний об ограничении собственной разработки дублирующих решений в объеме 30% от ИТ-бюджета являются достаточно действенным механизмом для повышения спроса на тиражируемые отечественные продукты».

Ряд компаний открыто заявили, что при закупке российского ПО они ориентируются не на размер выручки его разработчиков, а на соответствие их программных продуктов предъявляемым требованиям. «К сожалению, не все имеющиеся на рынке системы отвечают требованиям РЖД по надежности, безопасности, масштабу работы, производительности, скорости и объемам операций», – сказали изданию представители РЖД, добавив, что при отсутствии на рынке «готового подходящего ПО» РЖД «старается найти ИТ-решение, которое можно использовать в качестве платформы и затем доработать под свои нужды».

В госкомпаниях, судя по всему, тоже не очень рады потенциальному нововведению. Источник «Коммерсанта» в одной из них заявил, что поддерживать российских разработчиков, безусловно, необходимо, но подчеркнул, что «к процессу замещения надо подходить аккуратно, так как в некоторых сегментах ПО сохраняются вопросы, связанные с недостаточной зрелостью российских ИТ-продуктов, их функциональностью, совместимостью и производительностью».