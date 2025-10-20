Разделы

eXpress вступил в Ассоциацию «Отечественный софт»

Компания-разработчик коммуникационной платформы eXpress (АО «Анлимитед Продакшен») вошла в состав Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» – объединения российских производителей тиражируемого программного обеспечения. Ассоциация учреждена в 2009 г. российскими разработчиками. Сегодня в АРПП входит более 300 отечественных ИТ-компаний. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

«Вступление в АРПП «Отечественный софт» открывает для нашей компании широкие возможности для развития продукта и участия в построении будущего ИТ-разработки в России. Кроме того, eXpress, как один из лидирующих коммуникационных продуктов в России, действительно заинтересован в популяризации отечественных решений на мировом рынке унифицированных коммуникаций», — сказал Андрей Врацкий, основатель и CEO eXpress.

«Более 16 лет Ассоциация «Отечественный софт» выступает эффективной отраслевой площадкой, которая объединяет участников рынка для совместной работы над развитием российской ИТ-отрасли. Наша задача – делать отечественные решения узнаваемыми и востребованными, а также вести диалог с регуляторами, устраняя законодательные барьеры. Мы искренне рады вступлению в наши ряды разработчика корпоративного мессенджера eXpress и готовы к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству», — сказал Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

