Питерское метро переедет с SAP на «Галактика ERP», несмотря на соглашение с «1С»

«Петербургский метрополитен» меняет SAP на «Галактика ERP», не смотря на соглашение с «1С». На импортозамещение выделили 2,38 млрд руб.



С немецкого на российское

Как выяснил CNews, «Петербургский метрополитен» ищет исполнителя для внедрения отечественной корпоративной информационной системы управления (КИСУ). На эти цели руководство метрополитена выделило 2,38 млрд руб. Работы по импортозамещению планируется закончить к 30 июня 2027 г.

Тендер был опубликован 16 августа 2024 г. на сайте госзакупок. Выбор подрядчика проводится в формате аукциона. Заявки принимаются до 2 сентября. Исполнителя контракта выберут 9 сентября.

На момент публикации данного материала КИСУ питерского метро работает, в основном, на системе немецкого производства SAP ERP. Перейти планируется на комплекс программных решений отечественной корпорации «Галактика», а именно: «Галактика ERP.CORP», «Галактика EAM.WEB» и «Галактика АММ.WEB».

Странный договор с «1С»

В своем годовом отчете за 2022 г. «Петербургский метрополитен» писал о заключении соглашения с компанией «1С». Судя по отчету, в рамках договоренности между компанией и метрополитеном в течение года проводились встречи по обмену опытом по теме цифровизации, автоматизации предприятий транспортной отрасли и по вопросам процессной модели управления.

В отчете были упомянуты и работы по импортозамещению SAP на отечественный продукт. Планировалось ли поменять немецкое ПО на системы «1С» не известно. CNews отправил вопросы в «Петербургский метрополитен», «1С» и в «Галактику» с целью выяснить данный нюанс, и ожидает ответов.

Примечательно также то, что в том же 2022 г. «Московский метрополитен» начал работы по замещению своей системы управления финансово-хозяйственной деятельностью, также построенной на базе SAP, на «1С:Предприятие».

Есть вероятность, что выбором систем производства «Галактики» обусловлены недавним прекращением корпорацией сотрудничества с «1С». В феврале 2024 г. «1С» вышла из проекта «Праймквантум» — совместного предприятия с «Галактикой», ранее известного как «1С-Галактика».

20 летняя эпоха SAP уходит

Система управления предприятием на платформе SAP эксплуатируется в «Петербургском метрополитене» уже около 20 лет, начиная с начала нулевых.

Проект по внедрению SAP был инициализирован в 2003 г. и успешно завершен к 1 января 2004 г. На момент перехода часть бизнес-процессов уже была автоматизирована с использованием программ «1С», а другие — с помощью специально разработанных систем.

Выбор SAP на тот период основывался на таких характеристиках, как высокая масштабируемость и гибкость, широкий функционал, распространенность решений от SAP на рынке и значительная репутация вендора как на мировом, так и на российском рынках ERP-систем.

В результате внедрения SAP была автоматизирована бухгалтерская, управленческая и налоговая отчетность, учет основных средств, контроль исполнения инвестиционного бюджета, управление закупками и запасами, а также управление платежами, техническим обслуживанием и ремонтом и производственными процессами.

В 2011 г. «Петербургский метрополитен» внедрил SAP BusinessObjects. Установкой тогда занималась компания «Информационные технологии и консалтинг». Поводом для ее внедрения тогда послужили простота, наглядность. доступность информации и гибкие возможности ПО.

После начала СВО в 2022 г. SAP, как и многие иностранные компании, покинули российский рынок. А В феврале 2024 г. SAP уведомила своих россиян о том, что с 20 марта компания прекратит доступ к своим облачным услугам для пользователей из России.

На фоне данной ситуации многие отечественные компании решили перейти с немецкого SAP на отечественные ERP решения: «Галактика ERP», «1С», «Компас», Odoo.