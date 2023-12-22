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«Ростелеком» получил контроль над российским разработчиком решений в сфере цифровизации культуры и образования

Провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» закрыл сделку по приобретению 51% долей ООО «Медиа Сервис». Компания занимается проектированием, разработкой и профессиональным продвижением информационных систем культурно-креативной и образовательных сфер.

«Медиа Сервис» — лидер Белгородского ИТ-кластера с более чем 12-летней историей. Компания продвигает собственные облачные решения и партнерские проекты для региональных и федеральных органов власти, организаций культуры, туристических, спортивных и образовательных учреждений.

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Безопасность

«Ростелеком» последовательно реализует стратегию цифрового партнерства для бизнеса, населения и государства, запуская и интегрируя новые технологические решения. Благодаря сделке «Ростелеком» обеспечит интенсивное развитие ИТ-сервисов нового уровня для развития креативной экономики, культуры, туризма и образования.

«“Ростелеком” продолжает развивать сотрудничество с сильнейшими командами российских разработчиков. Экспертиза и опыт компании “Медиа Сервис” в работе на федеральном и региональном уровнях открывает новые возможности для создания и продвижения качественных российских продуктов для креативных индустрий, поддержки туризма и образования», — сказал первый вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

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