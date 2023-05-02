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Новая версия ORBOX – теперь полностью на Linux

Отечественный разработчик программного обеспечения для рынков ТВ и телекоммуникаций «Теком» анонсировал новый релиз своей системы автоматического контроля технического качества медиафайлов ORBOX.

Принципиальным новшеством данной версии стала миграция сервера контроля с операционной системы Windows 10 на Debian 11. Так каждый из двух аппаратных компонентов ORBOX, сервер контроля и сервер анализа, будет работать под управлением одной и той же ОС на базе Linux. Об этом CNews сообщили представители «Теком».

Кроме того, в последнем релизе продукта предусмотрена flatpack-версия сервера анализа для Ubuntu 18.04.

Набор тестов системы пополнился новыми проверками

Тест «Артефакты upconversion» поможет найти в видеофайле интервалы с более низким качеством изображения. Например, если в ролик с разрешением Full HD будут врезаны кадры, сконвертированные из SD, система предупредит об этом пользователя и выделит проблемные таймкоды.

С помощью теста «Тип битрейта видео» пользователь сможет определить, какое кодирование, постоянное (CBR) или переменное (VBR), было применено к файлу.

Тест «Проверка языковых тегов аудиодорожек» позволит найти и сопоставить языковые теги в метаданных файла с ожидаемыми значениями, которые пользователь задаст с помощью настроек.

Выявить расхождения значений глубины цвета в каждом кадре и в метаданных файла теперь можно благодаря новому тесту «Соответствие битовой глубины в метаданных и в кадре».

Доработки коснулись уже существующих тестов

В тест «Несоответствие стерео-/моносигнала» добавился новый параметр «Минимальная длительность интервала с браком».

В проверке на тестовый сигнал появилась возможность указания частоты сигнала.

Новые кодеки

Пользователи нового релиза ORBOX смогут отправлять на анализ файлы в форматах XAVC и JPEG2000.

Новые возможности UI

Упрощен процесс отмены задачи по анализу файла. Теперь снять файл с проверки можно непосредственно в меню «Задачи в работе».

Результаты анализа в пользовательском интерфейсе стали еще более информативными с появлением расширенного списка метаданных для каждого проверенного видео. Дополнительную информацию о метаданных файла можно добавить и в отчет. Предварительно необходимо включить этот параметр в настройках системы. Он доступен для HTML- или PDF-отчетов.

Также появилась возможность отдельно выбирать формат для автоотчета и отдельно для отчета, отправляемого по электронной почте. Раньше для обоих видов отчета был доступен общий выбор формата, что ограничивало сценарии использования отчетов.

Теперь в настройках новой версии ORBOX можно найти такую опцию, как перезапуск задачи при ошибке. При ее включении сервер контроля в автоматическом режиме будет отправлять файлы на повторный анализ, если их проверка завершится с определенным типом ошибок (например, если возникнут проблемы с сетью или доступом к файлу).

Система автоматического контроля технического качества медиафайлов ORBOX включена в Реестр российского ПО.

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Компания «Теком» – российский разработчик программного обеспечения в сфере телерадиовещания и телекоммуникаций. Компания специализируется на проектировании, создании и интеграции готовых ИТ-проектов, а также решений под индивидуальные запросы заказчиков. Среди собственных разработок «Текома»: системы мониторинга и управления сетями связи промышленного класса, системы файлового контроля, мониторинга качества телевещания, конвертации сетевых протоколов и анализа уровня громкости эфира.

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