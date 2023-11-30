СТС и «Теком» совместно автоматизируют производственные процессы телеканала

Телеканал СТС начал использовать автоматизированную систему ORBOX от российской компании «Теком» для проверки технического качества медиафайлов. Ранее компании уже реализовали ряд успешных совместных проектов по мониторингу видеосигналов.

Решение «Теком» является полностью отечественной разработкой и включает в себя более 70 тестов для проверки качества аудио, видео и метаданных файла. ORBOX распознает и нормализует проблемы с громкостью, с высокой точностью обнаруживает микропланы, «гребенку» и другие видеодефекты, а также анализирует параметры контейнеров и кодеков. Система позволяет проводить проверку технического качества медиафайлов в четыре раза быстрее хронометража видеоматериала. Об этом CNews сообщили представители «Теком».

С помощью ORBOX телеканал СТС осуществляет проверку части медиаконтента, который телеканал транслирует на OTT-платформах. «Мы отметили высокую производительность ORBOX в сравнении с используемой ранее на СТС зарубежной QC-системой», — сказал технический директор «СТС Медиа» Тимур Кулгарин.

В дальнейшем телеканал СТС планирует переводить на ORBOX все больше нагрузки. Для начала – полностью закрыть потребности в приемке ОТТ-контента и со временем передать системе проверку всего телевизионного контента.

«С компанией СТС нас связывает многолетнее партнерство, и мы ценим доверие, которое они оказывают нашим продуктам. Команда Текома всегда готова поддерживать своих клиентов в их стремлении к непрерывному росту и высокому качеству оказываемых услуг»,— сказал директор компании «Теком» Анатолий Зубашев.

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Компания «Теком» – российский разработчик программного обеспечения в сфере телерадиовещания и телекоммуникаций. Компания специализируется на проектировании, создании и интеграции готовых ИТ-проектов, а также решений под индивидуальные запросы заказчиков. Среди собственных разработок «Текома»: системы мониторинга и управления сетями связи промышленного класса, системы файлового контроля, мониторинга качества телевещания, конвертации сетевых протоколов и анализа уровня громкости эфира.

Телеканал СТС входит в медиахолдинг «Национальная медиа группа». НМГ управляет диверсифицированным портфелем активов в области производства, дистрибуции и монетизации информационного и развлекательного контента во всех средах потребления. В числе ключевых активов холдинга: эфирные телеканалы — РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний», «Че», СТС Love, СТС Kids; газеты — «Спорт-экспресс», «Деловой Петербург». Группа владеет пакетом акций «Первого канала». Холдинг является владельцем компании «НМГ студия». В 2019 г. НМГ запустила онлайн-сервис more.tv. В ноябре 2022 г. холдинг объявил о создании кинопрокатной компании «НМГ кинопрокат».