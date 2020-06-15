Минкомсвязи отозвало законопроект о регулировании больших данных

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций отозвало проект поправок в Закон об информации, информационных технологиях и защите информации, вводящих новые правила обращения с большими данными. Об этом сообщается в письме статс-секретаря – заместителя министра Людмилы Боковой, направленном президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину 9 июня.

«С учетом состоявшихся обсуждений, в том числе в Правительстве Российской Федерации, принято решение об отзыве указанного законопроекта из Правительства Российской Федерации», – говорится в письме.

Ранее (26 марта) Александр Шохин написал письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с замечаниями по поводу законопроекта. В письме Шохина говорится, что Комитет РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям и комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям пришли к выводу, что документ не отвечает потребностям ведения бизнеса – не создает гарантий для ведения предпринимательской деятельности, основанной на создании и обработке больших объемов данных, а также защиты интеллектуальных прав.

По мнению профильных комиссий и комитета, законопроект не удовлетворяет не только потребностям бизнеса, но и общества, так как в нем не прописано ограничение оборота данных о гражданах или возможность применения антимонопольных мер к агрегаторам таких данных. Нерешенной остается и проблема доступности данных, которые госорганы собирают в рамках исполнения публичных функций.

Среди недостатков законопроекта: включение в категорию больших данных практически любых сведений независимо от источника и способа получения, высокая коррупционная емкость, избыточное регулирование «операторов больших данных» (под это определение согласно законопроекту подпадает любой человек, обрабатывающий что-либо, в том числе вручную).

«Положенный в основу законопроекта подход может нанести непоправимый ущерб развитию цифровой экономики, создав неустранимые барьеры в обороте данных, и в целом не соответствует Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года», – резюмировал Александр Шохин.

Он призвал привлечь к работе над концепцией регулирования больших данных профильные комитеты и комиссии РСПП.