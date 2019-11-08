Депутаты вводят госмонополию на выдачу электронной подписи

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Госдума ужесточает регулирование электронной подписи

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок в Закон «Об электронной подписи». Документ был разработан рядом сенаторов и депутатов и предполагает серьезную реформу удостоверяющих центров электронной подписи.

Напомним, действующий с 2011 г. Закон «Об электронной подписи» вводит три вида подписей: простую, усиленную и квалифицированную. Простой подписью является любая технология, об использовании которой договорились стороны. Усиленной подписью является подпись, выданная удостоверяющим центром.

Квалифицированная подпись – это подпись, выданная аккредитованным удостоверяющим центром. Аккредитацией занимается Минкомсвязи. Такого рода подпись признается аналогом собственноручной.

Новые требования к удостоверяющим центрам

Принятый в первом чтении законопроект увеличивает минимальный размер чистых активов аккредитованного удостоверяющего центра с 7 млн руб. до 1 млрд руб., а минимальный размер финансового обеспечения – с 30 млн руб. до 200 млн руб. Если у удостоверяющего центра есть филиалы в как минимум двух третях российских регионов, то минимальный размер чистых активов может быть сокращен до 500 млн руб.

Госдума серьезно ужесточает требования к удостоверяющим центрам электронной подписи

Срок аккредитации удостоверяющих центров сокращается с пяти до трех лет. За нарушения в работе удостоверяющих центров технического характера вводится административная ответственность. А за умышленные действия сотрудников удостоверяющих центров, помимо административной, вводится еще и уголовная ответственность.

На этом новые требования не заканчиваются. Юридические лица смогут использовать только квалифицированные электронные подписи, выданные удостоверяющим центром Федеральной налоговой службы (ФНС). Дополнительно при заключении сделок будут применяться квалифицированные электронные подписи физических лиц, уполномоченных действовать от лица соответствующих юридических лиц.

В случаях с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и платежными системами будут применяться квалифицированные электронные подписи, выданные удостоверяющим центром Центробанка. В случаях с органами госвласти и местного самоуправления, а также их должностными лицами будут применяться квалифицированные электронные подписи, выданные удостоверяющим центром Федерального казначейства.

То есть фактически государство вводит монополию на выдачу электронных подписей юридическим лицам. В случае одобрения законопроекта норма об обязательном получении подписей в удостоверяющих центрах ФНС и Центробанка вступит в силу через два года.

Сертификаты квалифицированных электронных подписей и аккредитация удостоверяющих центров, выданные до опубликования данного закона, будут действительны до конца срок их действия, но не более двух лет. Правительство поддержало предлагаемый законопроект.

Более либеральный законопроект не прошел

Участники рынка критиковали этот законопроект в части введения госмонополии по выдаче электронных подписей для юридических лиц. Интересно, что параллельно с ним в Госдуму был внесен еще один законопроект об электронной подписи – за авторством сенатора Людмилы Боковой.

Он во многом дублировал принятый сейчас Госдумой в первом чтении документ, однако в нем не было требований для юридических лиц и кредитных организаций получать электронные подписи только в удостоверяющих центрах ФНС и Центробанка.

Вместо этого там говорилось, что ФНС сможет отзывать сертификаты электронных подписей юридических лиц, а Центробанк – отзывать сертификаты электронных подписей кредитных организаций. Но Комитет Госдумы по финансовым рынкам посчитал, что данный законопроект не соответствует требования Конституции и вернул его разработчикам.

Впрочем, источник CNews в рабочей группе по доработке данного законопроекта говорит, что ко второму чтению документ будет изменен, и от идеи госмонополии на подписи для юридических лиц откажутся. Однако при этом будут кратно увеличены требования для аккредитованных удостоверяющих центров, выдающих подписи юридическим лицами, в связи с чем общее число таковых удостоверяющих центров не будет большим.

Облачная электронная подпись

В то же время принятый Госдумой в первом чтении законопроект предоставляет возможность использования облачной электронной подписи. С этой целью удостоверяющие центры смогут хранить ключи проверки электронных подписей и, по поручению их владельцев, создавать с их помощью электронные подписи.

Также вводится понятие доверенной третьей стороны. Она будет проверять подлинность электронной подписи в электронных документах в конкретный момент и проверять подлинность электронных подписей, выданных за рубежом. Доверенные третьи лица должны будут проходить аккредитацию в Минкомсвязи. Ожидается, что в Росси появится около 20 таких лиц.

В связи с этим вводится еще одно понятие – метка доверенного времени. Это достоверная информация в электронной форме о дате и времени подписания электронного документа электронной подписью, создаваемая и проверяемая доверенной третьей стороной, удостоверяющим центром либо оператором информационной системы.