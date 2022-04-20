Positive Technologies представила платформу для защиты промышленности от киберугроз PT ICS

Positive Technologies анонсировала платформу для защиты промышленности от киберугроз — PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS). Платформа объединяет в себе новые возможности для защиты АСУ ТП — обнаруживает целевые атаки на всех уровнях промышленной ИТ-инфраструктуры и блокирует действия злоумышленников на конечных точках в промышленных средах.

ИТ-инфраструктура современного предприятия состоит из двух сегментов: корпоративного и технологического. Исследования Positive Technologies по анализу защищенности промышленных организаций показывают, что уровень безопасности сегмента АСУ ТП, как правило, низок. Основными киберугрозами для промышленных компаний сегодня являются атаки APT-группировок и хактивистов.

«Бóльшая часть усилий промышленных предприятий по повышению своей защищенности фокусируется на корпоративных инфраструктурах. В то же время регулярно появляющиеся в СМИ истории про кибератаки на АСУ ТП говорят о низкой защищенности технологических систем, а также о том, что именно их безопасность во многом определяет уровень общей ИБ предприятий, — сказал Роман Краснов, руководитель направления промышленной кибербезопасности Positive Technologies. — Обеспечение безопасности производственных предприятий требует единого, сквозного подхода. Необходимо организовать защиту, начиная от периметра корпоративной сети и до конечных устройств систем автоматизации, а также применить единый арсенал современных средств защиты и мониторинга. Все эти инструменты решения задач в себе объединил PT ICS».

Компоненты платформы PT ICS размещаются как в АСУ ТП, так и за ее пределами. Все они располагают необходимой экспертизой для выявления киберугроз, специфичных для индустриального сегмента. PT ICS объединяет ключевые продукты Positive Technologies и их компоненты, отвечающие за безопасность технологических систем, в частности: новые промышленные агенты Maxpatrol SIEM собирают информацию с узлов технологической сети, а специализированные правила нормализации и корреляции событий для популярных АСУ ТП различных производителей доступны «из коробки»; сенсоры PT ISIM, адаптированные под АСУ ТП, отвечают за глубокий анализ трафика технологических сетей, выявление в них аномалий и помогают осуществлять проактивный поиск угроз (threat hunting); новые промышленные агенты MaxPatrol VM позволяют безопасно сканировать технологическую сеть, проводить аудит ПО и аппаратных средств популярных зарубежных и отечественных производителей; специализированные возможности PT Sandbox помогают динамически выявлять вредоносное ПО, целью которого являются технологические системы различных производителей;

За счет новых возможностей, учитывающих особенности автоматизированных систем управления, продукты Positive Technologies, которые легли в основу платформы PT ICS, обнаруживают действия хакеров в промышленных сегментах и обеспечивают сквозную защиту всей технологической инфраструктуры, включая сети передачи данных, конечные узлы и специализированные устройства.

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Платформа помогает: контролировать целостность технологической инфраструктуры; анализировать состояние безопасности узлов сети АСУ ТП; анализировать трафик в технологических сетях АСУ ТП; выявлять вредоносное ПО, нацеленное на компоненты АСУ ТП; своевременно реагировать на киберугрозы и блокировать их.

Компании, которые уже используют такие продукты Positive Technologies как Maxpatrol SIEM, Maxpatrol VM или PT Sandbox, могут посредством PT ICS распространить защиту и на технологический сегмент. Таким образом, они получат знакомый инструментарий, дополненный технологической экспертизой, что, в свою очередь, повысит эффективность работы служб ИБ и снизит затраты на эксплуатацию систем кибербезопасности.