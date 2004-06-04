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Сюткин Валерий

СОБЫТИЯ


04.06.2004 В Сочи прошел банковский саммит по инновациям и развитию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сюткин Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

ITG Group - INPAS - ИНПАС 133 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 542 1
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1030 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5851 1
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