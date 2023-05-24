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В России создадут реестр ИБ-компаний, которые будут наиболее важны в военное время

ФСТЭК создаст список особо значимых ИБ-компаний, деятельность которых будет важна для страны в условиях военного времени. В данный перечень попадут компании, имеющие лицензию этого надзорного ведомства. По мнению экспертов, избранные организации могут получить новые льготы Правительства, но и новые обязательства перед государством.

Значимые ИБ-компании

Федеральная служба технического и экспортного контроля (ФСТЭК) составит список значимых для страны компаний, работающих в сфере информбезопасности (ИБ), прекращение деятельности которых в условиях «военного времени» может нанести ощутимый урон стране. Это следует из указа Президента России Владимира Путина №366, опубликованного 22 мая 2023 г. Указ вносит изменения в положение о ФСТЭК. Первым на это обратил внимание «Коммерсант».

«Ввести в положение о ФСТЭК следующие изменения: подпункт 8 дополнить... "формирует перечень организаций, которые аккредитованы ФСТЭК или имеют лицензии России, осуществляют деятельность по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации и прекращение работы которых в военное время создаст предпосылки для нарушения устойчивого функционирования информационной инфраструктура Российской Федерации"», — говорится в указе.

Представители ФСТЭК не ответили на запрос «Коммерсанта».

Потенциальные кандидаты

Лицензии ФСТЭК на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации имеют более 1,4 тыс. компаний. К ним относятся Positive Technologies, «Лаборатория Касперского», «Ланит», «Инфосистемы джет» и др.

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Фото: © Alvago / Фотобанк Фотодженика
ИБ-компании, имеющие лицензию ФСТЭК, не тронут в «военное время»

Как пояснил изданию главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов, лицензию ФСТЭК выдают компаниям, которые работают с гостайной, занимаются хранением персональных данных граждан (облачные сервисы и проч.), а также разрабатывают антивирусы и файерволы.

Дополнительные льготы

По мнению экспертов, попадание в новый список ФСТЭК может сулить новые льготы для ИБ-компаний. Специалист отдела комплексных систем защиты информации «Газинформсервиса» Дмитрий Овчинников напомнил изданию, что ФСТЭК отвечает, в том числе, за организацию и проведение мобилизации. По его словам, во многих ИБ-компаниях на военнообязанных специалистов сейчас льготы по отсрочке не распространяются. К ним, например, относятся сотрудники без высшего образования.

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Бизнес

Значимые ИБ-компании из списка, который составит ФСТЭК, могут привлечь для защиты инфраструктуры страны, борьбы с дронами и иными угрозами, считает Овчинников. Эти компании будет запрещено ликвидировать в военное время, отмечает Ляхманов, также как и, например, компании, относящиеся к критической инфраструктуре страны. В этот список входят предприятия транспорта, связи, энергетики, науки, здравоохранения, банковской сферы, топливно-энергетического комплекса, атомной энергетики, оборонной промышленности.

ФСТЭК в целом относится со вниманием к специалистам без «вышки». Например, в марте 2023 г. стало известно о том, что ФСТЭК готова разрешить специалистам по информационной безопасности со средним специальным образованием работать на объектах критической информационной инфраструктуры. Сейчас специалисты по ИБ, не имеющие высшего образования, не допускаются к обслуживанию серьезных информационных систем в госорганизациях.

В 2022 г. по двум профильным направлениям — информационная безопасность автоматизированных систем и информационная безопасность телекоммуникационных систем — в колледжи было принято 9 тыс. человек.

Кристина Холупова

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