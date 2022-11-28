Половина российских компаний увидели необходимость в перестройке собственных систем киберзащиты

К концу 2022 г. почти половина (42%) российских организаций пришли к выводу, что им необходимо перестроить свою систему киберзащиты. При этом в госсекторе этот показатель выше – 61%. Основные причины, которые заставили пересмотреть подход к ИБ: рост киберугроз (более чем на 50% возросло число значимых инцидентов после начала СВО), новые регуляторные требования (указ №250 и не только), уход зарубежных вендоров из России и потребность в импортозамещении. Такие данные следуют из исследования, проведенного экспертами компании «Ростелеком-солар». Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком-солар».

Всего было опрошено более 150 респондентов, представляющих госвласть, крупный и средний бизнес, включая ИТ, промышленность, транспорт, ритейл, здравоохранение. Опрос проводился в I и IV кварталах 2022 г., что позволило увидеть результаты в динамике. Также была проанализирована информация о закупках и фактическом количестве решений по кибербезопасности на российском рынке.

Перестраивать свои ИБ-системы организации планируют с помощью российских ИБ-вендоров. А 76% респондентов заявили, что перейдут на отечественные СЗИ до конца 2022 г. Однако уже сейчас доля российских ИБ-решений составляет 35% (в I квартале 2022 г. этот показатель равнялся 29%). А к концу 2023 г. их доля может достигнуть уже 52%, таким образом темпы импортозамещения не будут снижаться.

Наибольшим спросом пользуются VPN-шлюзы – их планируют внедрить или поменять 29% опрошенных. Здесь важную роль играют нормативные требования по защите информации. На втором месте по популярности (19%) – системы защиты от утечек (DLP), что объясняется ростом инцидентов по вине инсайдеров. Также опрошенные планируют внедрять отечественные шлюзы безопасности (SWG), межсетевые экраны (NGFW), системы защиты веб-приложений (WAF) и системы управления событиями безопасности (SIEM).

«Фактическая доля отечественных решений выросла на 6-8% за 2022 г. Но в то же время сохраняются и определенные барьеры, которые мешают импортозамещению. В частности, респонденты указывали на рост стоимость российских СЗИ – в среднем на 14%. Также все больше компаний говорят об увеличении сроков поставок. В I квартале 2022 47% респондентов столкнулись с подобной проблемой, а к IV кварталу 2022 их доля выросла до 59%. Чтобы ситуация не усугублялась, необходимо уже сейчас прорабатывать подходы к импортозамещению ключевых СЗИ», – отметила руководитель группы рыночной аналитики компании «Ростелеком-солар» Юлия Косова.

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Закупка новых СЗИ – не единственная мера, которую предпринимают организации на фоне возрастающей угрозы. Так крупные коммерческие компании начали активнее разрабатывать планы по реагированию на инциденты. Если в начале 2022 г. таких компаний было только 50%, то к IV кварталу 2022 г. уже 70%. Госсектор же старается укрепить собственные ИБ-службы. В IV квартале 2022 г. 24% респондентов отметили, что наняли новых специалистов, а в начале года таких было всего 12%. Примечательно, что для коммерческих компаний кибератака сопряжена в первую очередь с репутационными рисками, в то время как госсектор больше опасается за потерю данных из закрытых систем.

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«Ростелеком-солар» обеспечивает и гарантирует кибербезопасность в организациях от малого бизнеса до федеральных органов власти. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности. Компания предлагает сервисы первого и в России коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Штат компании — 1600+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерства обороны России.