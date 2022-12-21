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В реестре российского ПО зарегистрирован новый программный продукт для защиты от DDoS-атак

Технология DosGate российской компании Servicepipe включена в реестр российского ПО (запись №15575) на основании поручения Минцифры России. По классификатору программного обеспечения технология имеет класс «Средства выявления целевых атак». Включение технологии в реестр будет способствовать процессу импортозамещения в российской сфере ИБ. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

DosGate предназначен для защиты ИТ-инфраструктуры от вредоносного трафика с больших ботнет-сетей, предотвращения рисков деградации сервисов и оборудования вследствие DDoS-атак. Технология позволяет разделять паразитный и легитимный трафик, оперативно активировать правила фильтрации трафика и обеспечивать доступность ИТ-ресурсов, включая каналы связи, сетевое и серверное оборудование.

DosGate обеспечивает защиту сервисов, использующих протоколы: TCP, UDP, SMTP, FTP, SSH, VoIP. и др. У программного обеспечения множество сценариев использования – от DDoS-защиты и интеграции со сторонними решениями до глобального Firewall для большой корпоративной сети. Решение может быть интегрировано в инфраструктуру организации, в облачный сервис. Также доступны гибридные инсталляции.

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Поддержка ИТ-отрасли

Servicepipe — отечественный разработчик продуктов для защиты от кибератак. Компания работает на рынке информационной безопасности с 2015 г., развивая технологии анализа трафика и защиты от автоматизированных угроз на L3–L7 уровнях модели OSI. На базе собственных технологий Servicepipe реализует сервисы по защите от продвинутых ботов, DDoS- и целевых атак. Выявляя аномалии в трафике, Servicepipe помогает клиентам сохранять доступность и безопасность их цифровых активов. Помимо разработки технологий защиты, компания проводит аудиты безопасности и стресс-тестирования для оценки устойчивости ИТ-инфраструктур и веб-приложений к DDoS-атакам.

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