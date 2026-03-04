«Смарт-Софт» делает межсетевой экран невидимым для сети: Traffic Inspector Next Generation осваивает режим прозрачного моста

Компания «Смарт-софт», российский разработчик решений для сетевой безопасности, объявила о новой важной функции в своем продукте Traffic Inspector Next Generation (TING). Теперь решение может работать в режиме фильтрующего прозрачного моста (Transparent Bridge), что позволяет интегрировать его в любую сеть без изменения IP-адресации и маршрутизации.

Традиционно внедрение межсетевого экрана требует перенастройки сетевых параметров, назначения новых шлюзов и изменения конфигурации клиентских устройств. Это создает риски простоев и требует значительных трудозатрат, особенно в крупных или унаследованных инфраструктурах. Новая функция TING решает эту проблему, позволяя установить устройство в разрыв кабеля.

В режиме прозрачного моста TING работает на втором уровне модели OSI, соединяя сегменты сети и фильтруя трафик, оставаясь при этом «невидимым» для оконечных устройств. Это открывает широкие возможности для: бесшовного внедрения NGFW в действующую сеть; усиления защиты критических сегментов и серверов; использования IDS/IPS (системы обнаружения и предотвращения вторжений) для глубокого анализа трафика без сложной сетевой архитектуры.

Особенностью реализации в TING является поддержка работы с тегированными VLAN и возможность выделенного интерфейса управления (MGMT), что обеспечивает удобство администрирования без вмешательства в проходящий трафик.

«Мы постоянно ищем способы сделать наши продукты не только мощнее, но и удобнее в интеграции. Режим прозрачного моста — это ответ на запросы клиентов, которым нужно усилить безопасность, но которые не могут позволить себе длительные «окна» для перенастройки сети. Теперь TING можно внедрить за считанные минуты и начать фильтровать трафик и анализировать угрозы сразу после подключения. Это особенно ценно для объектов критической инфраструктуры и организаций со сложной сетевой топологией», – отметил технический директор «Смарт-Софт» Денис Корбаков.