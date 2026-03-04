Разделы

Безопасность
|

«Смарт-Софт» делает межсетевой экран невидимым для сети: Traffic Inspector Next Generation осваивает режим прозрачного моста

Компания «Смарт-софт», российский разработчик решений для сетевой безопасности, объявила о новой важной функции в своем продукте Traffic Inspector Next Generation (TING). Теперь решение может работать в режиме фильтрующего прозрачного моста (Transparent Bridge), что позволяет интегрировать его в любую сеть без изменения IP-адресации и маршрутизации.

Традиционно внедрение межсетевого экрана требует перенастройки сетевых параметров, назначения новых шлюзов и изменения конфигурации клиентских устройств. Это создает риски простоев и требует значительных трудозатрат, особенно в крупных или унаследованных инфраструктурах. Новая функция TING решает эту проблему, позволяя установить устройство в разрыв кабеля.

В режиме прозрачного моста TING работает на втором уровне модели OSI, соединяя сегменты сети и фильтруя трафик, оставаясь при этом «невидимым» для оконечных устройств. Это открывает широкие возможности для: бесшовного внедрения NGFW в действующую сеть; усиления защиты критических сегментов и серверов; использования IDS/IPS (системы обнаружения и предотвращения вторжений) для глубокого анализа трафика без сложной сетевой архитектуры.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

Особенностью реализации в TING является поддержка работы с тегированными VLAN и возможность выделенного интерфейса управления (MGMT), что обеспечивает удобство администрирования без вмешательства в проходящий трафик.

«Мы постоянно ищем способы сделать наши продукты не только мощнее, но и удобнее в интеграции. Режим прозрачного моста — это ответ на запросы клиентов, которым нужно усилить безопасность, но которые не могут позволить себе длительные «окна» для перенастройки сети. Теперь TING можно внедрить за считанные минуты и начать фильтровать трафик и анализировать угрозы сразу после подключения. Это особенно ценно для объектов критической инфраструктуры и организаций со сложной сетевой топологией», – отметил технический директор «Смарт-Софт» Денис Корбаков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

В США осудили мошенницу, торговавшую сертификатами подлинности к продуктам Microsoft

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

Новейшая «фишка» ультрадорогих смартфонов Samsung убивает зрение. Ее мечтают скопировать китайцы. Видео

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь

В Cisco найдена 10-балльная уязвимость. Ее используют уже два года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях" До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс "Импортозамещение в телекоммуникациях"

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240