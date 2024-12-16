Горобец Олег
Горобец Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
|Broadcom - VMware 2359 1
|LanCloud - ЛанКлауд 55 1
|ИИ-Технологии 104 1
|Ерин Сергей 16 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 4
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
|Япония 13282 1
|CNews Мишень 166 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.