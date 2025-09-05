Разделы

Безопасность
«Лаборатория Касперского»: на каждом втором компьютере по-прежнему установлена Windows 10

Как показало международное исследование «Лаборатории Касперского», 51% частных пользователей и почти 60% корпоративных продолжают использовать Windows 10, поддержка которой прекратится в октябре 2025 г. Только на 36% частных и 26,5% корпоративных устройств операционная система обновлена до 11 версии. Эксперты предупреждают: применяя устаревшие версии ОС в корпоративной инфраструктуре, бизнес серьёзно рискует. Такие версии не только более уязвимы для атак, но и могут быть несовместимы с новым программным обеспечением и средствами безопасности. Это может привести к нарушению непрерывности операционной деятельности.

Некоторые продолжают использовать Windows 7 — ещё более раннюю версию, поддержка которой была закончена в 2020 г. Среди частных пользователей эта доля составляет 10%, а среди корпоративных — 7%.

Безопасность

«Польза от перехода на новую ОС нередко воспринимается как сомнительная: кажется, будто новых функций добавляется немного, при этом привычные рабочие процессы усложняются из-за изменений в интерфейсе. Но, с точки зрения кибербезопасности, старая система, не получающая обновлений, похожа на дом с прогнившим забором, который можно сломать одним ударом. Риски здесь гораздо серьёзнее, чем неудобства от адаптации к новой версии ОС. Для корпоративных ИТ-отделов и специалистов по ИБ поддержание актуальности критически важного ПО, начиная с операционной системы, — задача номер один. Своевременные обновления ОС снижают вероятность инцидентов, связанных с её взломом, и их последствий — кражи или потери ценных данных и, в результате, финансового и репутационного ущерба. Игнорировать обновления нельзя, даже если у вас установлено надёжное защитное решение», — сказал Олег Горобец, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

Для повышения уровня защищённости «Лаборатория Касперского» рекомендует: убедиться, что на устройстве установлена новейшая версия ОС и что включена функция автоматического обновления; использовать продукты с защитой от вредоносного ПО, эксплуатирующего уязвимости, такие как Kaspersky Premium (для частных пользователей), Kaspersky Small Office Security (для небольших предприятий) или решения из линейки Kaspersky Symphony (для крупного бизнеса). Они помогают снизить риск компрометации системы через незакрытые уязвимости, которые могут быть в устаревшей ОС (с октября 2025 г. Windows 10 и более ранних версий).

