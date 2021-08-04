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Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

16 сентября 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Облачные технологии 2021».

16 сентября 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Облачные технологии 2021».

Вопросы к обсуждению:

Рынок облачных услуг

  • Как развивается спрос на облачные сервисы в 2021 г.?
  • Изменилась ли стоимость облачных услуг?
  • Какие новые услуги предлагают российские поставщики?
  • Насколько экономически эффективным является переход в облако?
  • Как меняется качество облачных услуг российских провайдеров?

Технологии

  • Какие PaaS сервисы особенно востребованы заказчиками?
  • Как технологии оптимизации облачной инфраструктуры представлены на рынке?
  • Приватное, гибридное или мультиоблако: что выбрать?
  • Как показали себя российские и зарубежные облачные провайдеры?
  • Достаточно ли в России облачных мощностей?

Тренды и перспективы

  • Каких новых сервисов ждут от провайдеров заказчики?
  • Как снятие ограничений скажется на облачном рынке?
  • Как будет меняться стоимость облачных услуг?
  • Каким будет 2022 г. для российского облачного рынка?

Подтвердили выступление:

Константин Гурзов, директор Департамента развития облачных сервисов и управления данными, Минцифры России;
Дмитрий Макеев, ИТ-директор, «Кордиант»;
Кирилл Бантуков, руководитель ИТ инфраструктуры и DevOps, Faberlic;
Алексей Петров, руководитель отдела информационной безопасности и сетевой инфраструктуры, Российский футбольный союз;
представитель компании SberCloud.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.

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