Rubbles запустил платформу генеративного ИИ для крупного бизнеса

Rubbles, российский разработчик решений для крупного бизнеса на базе технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта, объявил о запуске платформы генеративных моделей ИИ для компаний с повышенными требованиями к безопасности данных. На первом этапе инвестиции в разработку, получившую название Rubbles Generative AI Suite, составляют более 100 млн руб. В системе собраны международные открытые технологии ИИ, которые отвечают запросам любой отрасли бизнеса: ритейла, банков, телекома, медицины, тяжелой промышленности и других.

Главная особенность платформы — интеграция в инфраструктуру заказчика в формате on-premise, то есть на сервер клиента, а не в облако, на базе которого построено большинство существующих популярных решений. Выбранный Rubbles подход гарантирует полный контроль над данными и работой сервисов, созданных на их основе. Это ключевой фактор при выборе системы в компаниях, которым важно, чтобы данные не покидали внутренний контур и не попали в руки третьей стороны. Rubbles Generative AI Suite — первое решение на российском рынке, дающее такую возможность, утверждают в компании.

Платформа активно пополняется новыми open source-моделями. На сегодня компания проанализировала более 100 моделей со всего мира и регулярно исследует новые, фокусируясь на text-to-text- и text-to-image-нейросетях (аналоги ChatGPT и Midjourney). Процесс подготовки моделей включает отбор по метрикам качества и адаптацию под работу с запросами на русском языке.

Rubbles Generative AI Suite позволит бизнесу внедрять генеративные модели в свои продукты и приложения на 50% быстрее по сравнению с самостоятельной разработкой решений на основе открытых технологий.

«Запуская Rubbles Generative AI Suite, мы ставили перед собой задачу дать нашим заказчикам необходимую базу в виде готовых генеративных моделей, чтобы по максимуму упростить создание и внедрение приложений на их основе. Размещение on-premise позволяет контролировать все потоки данных и не переживать за их утечку, — отметил Александр Корнев, операционный директор Rubbles. — Кроме того, мы уже более 8 лет успешно работаем с технологиями ИИ и можем взять на себя сопровождение, дообучение и донастройку моделей. Всё это упростит их интеграцию в бизнес-процессы заказчика».

Все генеративные модели в составе Rubbles Generative AI Suite проверены на юридическую чистоту для использования в коммерческих целях, а также сопровождаются информацией по производительности и требованиям к инфраструктуре для их внедрения и дальнейшей поддержки. Пользователи могут использовать собственные данные для моделей, быстрее создавать сервисы за счет имеющихся на платформе ML-инструментов и проводить мониторинг работы моделей и сервисов.

У технологий генеративного ИИ большой потенциал для решения бизнес-задач. Например, с их помощью можно создать чат-бот для быстрого и интерактивного поиска информации по внутренним документам корпорации. Другой пример — автоматическая генерация текста и изображений, из которых формируются материалы для цифрового маркетинга. Еще одно популярное направление — создание помощников (copilot) для разработчиков ПО, что кратно ускоряет написание типового программного кода. Применение генеративного ИИ в бизнесе не ограничивается этими примерами — спектр задач, в решении которых он может помочь, намного шире.

Сейчас Rubbles Generative AI Suite тестируется в закрытом бета-режиме и проходит регистрацию в реестре отечественного программного обеспечения.