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Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих платформ для ML-разработки и управления данными

ИТ-компании Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих программных продуктов. Теперь платформа Rubbles MLOps Suite и решения для хранения и обработки данных Arenadata могут работать бесшовно в едином программном комплексе, что подтверждено опытом внедрения и эксплуатации у одного из ключевых заказчиков Arenadata.

Единый программный комплекс, объединяющий MLOps-решения Rubbles и продукты Arenadata, будет особенно актуален для корпоративных заказчиков, заинтересованных в построении безопасной и защищенной от санкционных рисков платформы для работы с данными в связке с удобной средой для команд разработки интеллектуальных приложений. Решения обоих вендоров зарегистрированы в реестре отечественного ПО.

Платформа Rubbles MLOps Suite содержит все необходимое для развертывания и поддержания ML-моделей: инструменты для процессинга и подготовки данных, среду для экспериментов и построения моделей, инфраструктуру для их продуктивной эксплуатации. А решения Arenadata закрывают все задачи по безопасному хранению, обработке и обмену данными. Интеграция продуктов дает дата-специалистам быстрый и прямой доступ к решениям Arenadata с MLOps-платформы со сквозной авторизацией. Это формирует удобную и защищенную рабочую среду, повышает эффективность команд и способствует сокращению time-to-market моделей.

«Один из наиболее острых и актуальных запросов наших заказчиков — это построение единой корпоративной информационной среды на свободном или отечественном стеке продуктов. В связи с этим мы планомерно расширяем перечень российского прикладного ПО, совместимого с решениями Arenadata. Интеграция наших с Rubbles платформ — логичный шаг на этом пути», — комментирует Антон Мартынов, директор по работе с партнёрами Arenadata.

«Мы наблюдаем растущую потребность в инструментах, облегчающих, удешевляющих и ускоряющих создание приложений на основе ИИ и Big Data. Это мотивирует нас развивать нашу линейку продуктов для команд разработки и специалистов по данным как в плане функционала, так и в плане упрощения их интеграции в цифровой ландшафт предприятия. То, что мы обеспечили совместимость наших MLOps-решений с платформой Arenadata, безусловно, будет способствовать достижению и наших продуктовых целей, и целей наших заказчиков в области связности и безопасности инфраструктуры для работы с данными и создания интеллектуальных приложений», — отметил Александр Фонарев, руководитель направления инфраструктурных продуктов Rubbles.

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